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愛滋篩檢月 嘉縣愛滋感染者531例竟是這年齡層居多…

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉縣府響應12月1日世界愛滋日，縣長翁章梁今天活動上抱著特製保險套花束，呼籲民眾重視安全性行為及定期篩檢。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣府響應12月1日世界愛滋日，縣長翁章梁今天活動上抱著特製保險套花束，呼籲民眾重視安全性行為及定期篩檢。記者呂慧瑜／攝影

疾管署統計全台愛滋感染者累計4萬4123例，嘉義縣占531例，其中以15至34歲居多，嘉縣府響應12月1日世界愛滋日，今天舉辦「愛有一套，有愛就篩」，呼籲民眾重視安全性行為及定期篩檢，全縣共布建30處多元篩檢服務點，縣長翁章梁表示，希望大家共同加入防範行列。

疾病管制署南區管制中心副主任陳紫君指出，世界衛生組織提出「95-95-95策略」，盼達到95%感染者藉篩檢知道病況、95%知道病況者能按時服用藥物，以及95%的服藥者病毒量被抑制、測不到，台灣去年防治成效已達90-95-95，嘉義縣的防治全優於平均。

翁章梁強調，愛滋病潛伏期、空窗期長，定期篩檢很重要，縣內提供30處檢驗據點，希望大家共同加入防範行列，克制共用針頭或危險性行為等高風險行為，若感染了，只要積極治療、服藥，當檢測不到病毒時，也可維持正常生活。

如何減低感染風險？衛生局長趙紋華說，首要是安全性行為，正確全程使用保險套，並定期篩檢愛滋病毒，若持續有感染風險行為，建議每3至6個月篩檢1次，落實預防傳染4要點，邁向世衛組織2030年「零感染、零歧視、零死亡」目標。

嘉縣共布建30處多元篩檢服務點，包含衛生局所、藥局、諸羅部屋及醫院，民眾除到院所由醫療人員採檢外，也可使用自動服務機購買試劑，還可透過網路訂購超商取貨自行檢驗，因應12月1日至31日是「愛滋篩檢月」，推出到點篩檢即送精緻好禮。

嘉縣府響應12月1日世界愛滋日，今天舉辦「愛有一套，有愛就篩」記者會，志工媽媽現場教比愛滋日手勢。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣府響應12月1日世界愛滋日，今天舉辦「愛有一套，有愛就篩」記者會，志工媽媽現場教比愛滋日手勢。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣府響應12月1日世界愛滋日，今天舉辦「愛有一套，有愛就篩」呼籲民眾重視安全性行為及定期篩檢。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣府響應12月1日世界愛滋日，今天舉辦「愛有一套，有愛就篩」呼籲民眾重視安全性行為及定期篩檢。記者呂慧瑜／攝影

愛滋病 衛生局 風險

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