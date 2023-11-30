32歲脊損癱床2年 花蓮慈濟「自體幹細胞手術」助重生

脊椎一旦損傷就可能導致癱瘓，生活完全無法自理。32歲的阿翰2年前因工受傷，導致脊髓損傷，肚臍以下「失去知覺」，但在花蓮慈濟醫院接受「自體骨髓間質幹細胞回輸手術」後兩個月，今天可在眾人面前利用輔具行走。花慈醫院神經外科主任蔡昇宗表示，目前慈濟已完成6例個案，而阿翰是最近接受治療也是復原狀況最好的患者。

花蓮慈濟醫院今參加第七屆「醫療科技展」，分享32歲阿翰的個案故事。在2021年9月因為一場工作意外，阿翰的胸椎第12節脊髓嚴重損傷，導致他下半身癱瘓。初期還能樂觀面對，但半年後都無法好轉，令他對人生失去希望。

後來在慈濟志工的引薦下，接受了「自體骨髓間質幹細胞回輸手術」，透過花蓮慈濟基因暨幹細胞研製中心，將阿翰的自己幹細胞進行培養再製，再回輸進行治療。阿翰今出席記者會，在現場「自己走路」，透過助行器能夠自己動腳走路。

阿翰表示，2年前都癱瘓在床上，只能看到天花板的景象，對人生都沒有希望，接受治療後，「看東西的高度不一樣了」，可以站起來看看身邊的環境；以前復健的心情都相當疲累，但開始可以感覺到自己的下肢後，都相當主動做復健了，即使復健很累也很開心，很感謝慈濟的志工、醫師、復健師。

蔡昇宗表示，阿翰的脊椎損傷相當嚴重，可說是「完全損傷」，對這樣重度失能的患者來說，「行走」是遙不可及的夢想，但透過細胞治療後真的實現了，脊椎骨折固定後人體可自行修復，但「神經」無法，但現在新的療法讓神輕有重新連結與修復的機會。

蔡宗昇指出，慈濟醫院目前已完成6例「自體骨髓間質幹細胞回輸手術」個案，而阿翰是最新9月才完成手術的患者，植入後一周就可以有自主動作，一個月就能夠自主踢腳，是復原相當好的個案，透過復健未來可以期待重拾部分生活自理能力。

花蓮慈濟醫院神經外科部物理治療師吳明勇也說，通常對脊髓損傷病人的復健，以阿翰為例，下半身無法動，復健就會著重於上半身，加強還能運動部位的機能，如今透過細胞療法，重新提高神經的可塑性，因為細胞有了再生的機會，反而得增加阿翰的下肢訓練，有別傳統方式。 他也說，阿翰平常復健時走得更好，今天在大家面前比較緊張，讓患者站起來也是物理治療師的目標，如今真的達到了。

阿翰也說，手術以前都感覺不到下半身，術後可以感覺到「大腿肌肉麻麻的」，若想要右腳大拇指翹起來，右腳大拇指就會感覺特別麻，現在甚至可以透過大腿根部、骨盆的力量嘗試邁出步伐，「輪椅坐久也是會鬱卒，能夠站起來、能夠走，就算是透過輔具也很開心。」

目前全台有6萬5千人以上的脊髓損傷患者，且平均年齡僅27歲，這些人都還有漫長的人生，但是卻在生活上許多部分都無法自理，這對病人及家庭帶來很大的負擔。