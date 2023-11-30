SNQ肯定 關渡醫院失智友善照顧模式 今醫療科技展現成果

79歲張奶奶，5年前因頭暈就醫，看診2年後，開始心情低落、憂鬱，常忘記約診時間，非約診時間反而來到診間，被診斷為輕度失智症。還好加入了關渡醫院的失智共照服務據點，與學員共處、上陶藝課程，心情愉悅，病情也不再惡化，如今成為據點班長，還主動找新學員聊天，看不出輕度失智。

關渡醫院院長陳亮恭上任後，兩年多來盤點關渡地區失智長者照顧情形及所需服務，積極規畫、佈建及媒合失智照顧，建立從預防、治療、社區照顧的完整失智照顧體系。

2023年醫療科技展今天登場，關渡醫院展現榮獲「國家品質標章（SNQ）的「失智社區友善照顧模式」成果。

關渡醫院於社區深耕失智服務，建置相關資源，讓地區長者即使認知退化，都可以獲得幫助。關渡醫院神經內科主任林思穎表示，先開設關渡學苑，提供企促進民眾認知、體能等訓練，延緩失能、失智、退化；其次，針對輕度至中度失智長者，安排至關渡益智學堂，提供認知、體能等活動。關渡益智學堂於111年8月開設，去年服務900人次，今年服務達2997人次。

林思穎指出，關渡醫院原設有失智共照中心，但照顧過程發現，關渡地區生活機能完整，長者在此宜居舒適，當要轉介長者到北市其他區域的機構時，他們多不願意，尤其輕度失智症患者常排斥生活上的改變，此時住家附近有在地化的失智服務機構，十分重要。

失智長者面對熟悉的人、環境，失智照顧也比較容易成功。林思穎指出，關渡醫院即在關渡最熱鬧的知行路上設置失智照顧據點，提供完整的失智照顧。如是需要到失智日照中心照顧的個案，也可透過個管師媒合，讓個案參加白天照顧活動，而更嚴重個案會安排到護理之家照顧，。

長者隨著失智病情進展，容易出現失能、行動不便，導致可能無法出門。林思穎表示，「從住家樓上到樓下的垂直距離，其實比起住家到醫院，這是最遠的距離」，即便失智長者願意出門就醫、診斷，但多期待吃藥就可改善症狀，但失智為退化性問題，吃藥無法獲得改善，若其他非藥物治療不夠便利時，在失智長者的照顧上，其實很難真正推廣出去。

林思穎說，關渡醫院為提供無法出門的失智長者更好的服務，整合長照體系所提供的協助，針對行動不便、無病識感不出門的長者，也透過個管師到宅關心，提供預防走失、居家安全等衛教宣導，或是初步評估失智情形，當長者沒有排斥後，再帶到醫院進行診斷、治療，醫院則提供居家醫療、居家護理等服務，同時連結社區照顧資源，使長者有所依靠。