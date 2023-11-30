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嘉縣博茶會來囉！科技茶生活下周六中埔打卡聖地登場

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣博茶會下周六登場，縣長翁章梁昨天到台北車站舉行首波宣傳記者會，吸引國內外旅客品嘗阿里山高山茶。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣博茶會下周六登場，縣長翁章梁昨天到台北車站舉行首波宣傳記者會，吸引國內外旅客品嘗阿里山高山茶。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣博茶會即將登場，今年以「高山茶都.嘉義-茶.生活」為題，縣長翁章梁昨天到台北車站舉行首波宣傳記者會指出，邀北歐設計執行長路威擔任總策展人，以科技重新詮釋高山茶都，下周12月9日至17日於中埔鄉農會金蘭分部，帶領大家沉浸式體驗，感受嘉義的茶香。

翁章梁表示，每一年都有十幾萬人進場參觀博茶會，這次展區設有5大茶區茶席，活動地點同樣在國3中埔交流道附近，網紅打卡景點中埔鄉農會金蘭分部，一下交流道後行駛3至4分鐘即可抵達，來品茶逛市集。

首波台北車站宣傳會，嘉縣府邀數位發展部數位產業署主任秘書黃雅萍等人出席；文觀局指出，博茶會展區設5大茶區茶席、四雅生活館、凹豆生活館、品飲生活館、創意茶包裝展示區、茶文創商品展售館、茶文化展演及名店合作館等，全方位呈現高山茶都魅力。

今年邀北歐設計執行長路威擔任總策展人，以國際視野重新詮釋高山茶都，將活動融入現代科技，推出以5G車沉浸式體驗、AR體驗等，要讓遊客們以全新方式感受科技感十足的嘉義茶香。

縣長翁章梁說，嘉義地理條件特殊，山上日夜溫差大，茶葉生長緩慢造就葉肉飽滿，再搭配茶農專業製茶技術，讓嘉義高山茶享譽全台，讓許多茶二代返鄉，精進改良製茶過程，參與各大賽事，拓展嘉義高山茶知名度。

文觀局指出，民眾可在活動期間參與「說茶、聽茶、覺茶品茗三部曲」，並在「高山茶吧區」體驗創新高山茶品飲，現場更規劃各式表演、集章抽獎等精彩活動，參與者可依續進不同展館感受嘉義茶生活。

嘉義縣博茶會下周六登場，今年以「高山茶都.嘉義-茶.生活」為題，縣長翁章梁昨天到台北車站舉行首波宣傳記者會，鄒族舞蹈開幕吸引遊客目光。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣博茶會下周六登場，今年以「高山茶都.嘉義-茶.生活」為題，縣長翁章梁昨天到台北車站舉行首波宣傳記者會，鄒族舞蹈開幕吸引遊客目光。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣博茶會下周六登場，縣長翁章梁（右1）昨天到台北車站舉行首波宣傳記者會，邀數位發展部數位產業署主任秘書黃雅萍（右2）出席品茶。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣博茶會下周六登場，縣長翁章梁（右1）昨天到台北車站舉行首波宣傳記者會，邀數位發展部數位產業署主任秘書黃雅萍（右2）出席品茶。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣博茶會下周六登場，今年以「高山茶都.嘉義-茶.生活」為題，縣長翁章梁昨天到台北車站舉行首波宣傳記者會。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣博茶會下周六登場，今年以「高山茶都.嘉義-茶.生活」為題，縣長翁章梁昨天到台北車站舉行首波宣傳記者會。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣博茶會下周六登場，今年以「高山茶都.嘉義-茶.生活」為題，縣長翁章梁昨天到台北車站舉行首波宣傳記者會。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣博茶會下周六登場，今年以「高山茶都.嘉義-茶.生活」為題，縣長翁章梁昨天到台北車站舉行首波宣傳記者會。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 翁章梁 中埔

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