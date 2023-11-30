健康主題館／肝移植成功 2瀕死患者活回來

高雄長庚再創肝移植新境界。高長肝移植團隊近來完成兩例瞳孔已放大3天、瀕臨腦死的肝移植病例。兩名因B肝合併急性肝衰竭與多重器官衰竭的患者，經團隊評估腦未有結構性破壞等情況下，經由血漿置換後進行活肝移植，硬是將兩人從鬼門關前救回。

高雄長庚名譽院長、肝移植團隊召集人陳肇隆指出，這是高長2383例移植經驗中「最嚴重」病例，救回的兩人思緒清晰，也為這類瀕死肝衰竭患者開啟生機。

48歲男病患 5器官衰竭

高雄長庚醫院名譽院長陳肇隆指出，林言和是他2300多例肝移植病人中，病情最嚴重的病例。

陳肇隆說，兩名患者分別是48歲設計師林言和與51歲餐廳業者鍾雯華，兩人都是B肝帶原者，皆因慢性肝炎併發急性肝衰竭，林言和合併肝、腎、腦、呼吸與凝血功能5個器官衰竭，鍾雯華則是合併肝、腦、呼吸、凝血4個器官衰竭。醫學上合併3個器官衰竭就屬最嚴重的第三級，未換肝1個月死亡率達8成，兩人病況更加嚴重，歐美日韓等國多不會進行這種幾無勝算的肝移植。

林言和受訪時思緒清楚，拿著他所設計的攝影補光燈說，烏克蘭總統澤倫斯基開國際記者會用的補光燈，就是他手上這款，陪在一旁的林太太則說，今年4月下旬，一家4口原要去環島，先生突不適住進北部醫院，被診斷肝衰竭需換肝，她當機立斷，一家坐高鐵直奔高雄長庚。

親妹捐肝 捐出70%肝臟

抵達高雄長庚後，林言和即陷入肝昏迷，配對妹妹符合捐肝。陳肇隆說，林言和當時已是最深度的肝昏迷，瞳孔放大、對痛覺、照光沒反應持續3天，瀕臨腦死，林太太堅持1%機會也要救，團隊為他進行血液透析與血漿置換，呼喚他的名字，他突然有皺眉與手腳微動，且電腦斷層顯示，腦結構未有結構性破壞，於5月10日為他進行活肝移植。

陳肇隆說，林言和病情嚴重，需較大的肝，捐肝妹妹捐出70%肝臟，只留下30%最低底限，是「邊緣性」捐肝者，加上妹妹肝靜脈有4條，一般人只有1條，手術更複雜，但團隊富有經驗，克服技術問題，順利完成肝移植。

51歲女病患 女兒捐肝

同樣是慢性肝炎合併肝衰竭的鍾雯華，病況也很嚴重。陳肇隆說，她在3月底因倦怠就醫，隨即因肝腦病變陷入昏迷，雖被投予抗病毒藥物，瞳孔仍放大，對光無反應持續3天，女兒一再表達救母心願，團隊為她進行6次血漿置換術，助其排出體內毒素，鍾雯華終於在被測試時稍微皺眉。

移植團隊成員醫師楊志權、陳之逸表示，捐肝的21歲女兒也是割下右肝、保留30%左肝，是「邊緣性」捐肝者，團隊當時判斷應有「起死回生」的機會，於4月1日進行活肝移植，女兒僅出血50㏄，重回大學校園，鍾雯華24天術後出院，返回忙碌的餐廳事業，生龍活虎的她，幾乎看不出曾經瀕臨死亡。

鍾雯華說，她現在還能回憶昏迷時，曾做夢被推進殯儀館，先生大喊「雯華，妳沒有死」，再醒來已在病房；林言和也說，他也曾做身體要被撕裂的夢，在大喊「上帝救我」後，重返加護病房內。