地球12.5萬年來最熱 唐獎得主提氣候融資與韌性雙解方

聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）明天將於杜拜登場，「唐獎」歷屆永續發展獎得主紛紛在會前呼籲，從公衛、氣候危機解方、拯救瀕臨物種、和平各面向思考著手。唐獎2018年永續發展得主維拉布哈德蘭•拉馬納森（Veerabhadran Ramanathan）提出搶救氣候危機雙箭，包括透過氣候融資，減少導致地球變暖的汙染物排放，同時著手建立氣候韌性；這兩者都需要社會轉型的支持，包括行為改變、教育轉型、永續消費以及大力幫助最貧困的30億人適應正在發生的氣候變遷。

唐獎教育基金會執行長陳振川表示，曾任世界衛生組織幹事長的布倫特蘭夫人，日前也與國際衛生和醫學界領導人一起呼籲 COP28主辦國和所有國家承諾，加速、公正和公平地逐步淘汰所有化石燃料。她呼籲，為了保障子孫後代的福祉，我們必須擺脫對化石燃料的危險依賴，並迅速採取行動支持再生能源轉型，以便我們能夠保持在巴黎協定承諾的抑制升溫 1.5°C 。

唐獎第三屆永續發展獎得主、知名的氣候科學家詹姆士•漢森（James Hansen）也提出新論文《即將到來的全球暖化》，表明全球暖化的速度較之前理解的更快，事實證明，地球氣候對人為影響的反應比之前預測的更敏感，到2020 年代可能會突破《巴黎氣候協議》的攝氏1.5度，到2050年將達到攝氏2度。

詹姆士•漢森說，這種加速是持續燃燒化石燃料所造成，全球大量暖化正在「醞釀」，而能源失衡、氣候敏感性提高等因素，均是導致全球變暖的原因，呼籲採取全球碳稅等緊急措施，並探索緩解氣候危機的新技術。

第一個提出氟氯碳化合物（CFC)屬於溫室氣體的維拉布哈德蘭•拉馬納森（Veerabhadran Ramanathan），呼籲COP28應採取新解決對策，保護地球生靈。

他指出，新解決對策是要扭轉碳排放曲線，並恢復氣候韌性。目前應對氣候危機的方法，特別是氣候融資，主要著重減少排放讓氣候變暖的汙染物。但光依賴減排是不夠的，還須建立氣候韌性，這兩者都需要社會轉型，包括行為改變、教育轉型、永續消費，以及大力幫助最貧困的30億人適應正在和即將發生的氣候變遷。

2022年唐獎得主傑佛瑞•薩克斯(Jeffrey Sachs)則在本月初舉辦的COP28信仰領袖峰會指出，我們正面臨著人類最大的考驗，也就是如何在一個擁擠且相互關聯的地球上和平、永續地生活。但目前我們失敗了，世界戰火不斷、人類加速破壞環境，地球現在是12萬5千年來最溫暖的時刻。正當我們需要世界領導人在COP28召開前關注氣候危機時，我們卻陷入了中東一場毀滅性的戰爭。強國的政客，把我們拖入人民不想要的戰爭，拖延了應對氣候變遷的行動，讓氣候變遷危及我們的生存。