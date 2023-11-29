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網傳12月起8類場所戴口罩 疾管署急澄清：過時資訊勿信

中央社／ 台北29日電
近期網路流傳12月1日起8類場所強制戴口罩，還誤植2020年COVID-19疫情期間防疫措施為今年規定，疾管署澄清與現行措施不符，民眾勿信、勿轉傳。本報資料照片
近期網路流傳12月1日起8類場所強制戴口罩，還誤植2020年COVID-19疫情期間防疫措施為今年規定，疾管署澄清與現行措施不符，民眾勿信、勿轉傳。本報資料照片

近期網路流傳12月1日起8類場所強制戴口罩，還誤植2020年COVID-19疫情期間防疫措施為今年規定，疾管署澄清與現行措施不符，民眾勿信、勿轉傳。

中國爆發呼吸道疫情引關注，各界擔心是否影響台灣，網路傳出大眾運輸、生活消費、教育學校等8類場所強制戴口罩消息。衛生福利部疾病管制署今天嚴正澄清，這個內容是2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間防疫措施，是過時資訊，與現行措施不符。

疾管署強調，依據今年8月15日起規定，目前應戴口罩場所為醫院、診所、一般護理之家及老人福利機構等室內空間，其餘則有建議戴口罩的情境或由民眾自主決定戴口罩。

疾管署重申，有關防疫相關政策、規範等資訊應以官方公布為主，並可至疾管署的官網查詢，勿輕信社群軟體、網路流傳消息。另外，提醒民眾，收到來路不明防疫訊息須多加留意、查證，切勿轉傳散播。

口罩 疾管署 疫情

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