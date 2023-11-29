糞便潛血陽性未追蹤 大腸癌風險增3成

衛福部111年死因統計，國內逾6000人因大腸癌而死亡。台灣消化系醫學會秘書長邱瀚模表示，要預防大腸癌發生與死亡，良好的生活習慣占3成、治療占1成，超過5成得透過篩檢追蹤。

國健署副署長魏璽倫表示，近9成大腸癌發生於50歲以上民眾，發生率隨年齡增加而升高，男性發生率為女性的1.5倍；糞便潛血檢查中，每2位陽性個案，1人有大腸息肉，每20人就有1人大腸癌，但未追蹤大腸鏡檢查，罹癌風險將增加3成，呼籲50至74歲民眾每2年進行一次篩檢。

大腸癌是可預防的癌症之一，第0至1期的早期癌症易治癒，5年存活率達9成以上，但第4期大腸癌存活率則剩不到2成。65歲的林先生，50歲開始接受大腸癌篩檢，今年8月驗出陽性，後續接受大腸鏡檢查追蹤，發現大腸內有2顆息肉，化驗結果為惡性，確診第一期大腸癌，由於早期發現、早期治療，目前術後第2個月恢復狀況良好。

魏璽倫說，糞便潛血篩檢陽性者，罹患大腸癌風險較一般族群高20至30倍，若超過6個月未做大腸鏡檢查，罹癌風險增加30%，大腸癌死亡風險將增加64%，因此提醒篩檢結果為陽性時，應進一步接受大腸鏡檢查，才能確保腸道的健康。