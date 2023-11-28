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年過半百要注意！男50歲以上五成前列腺肥大 醫籲：延誤就醫恐影響腎功能

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
台大醫師指出，50歲以上男人前列腺肥大發生率約50%。本報資料照片
台大醫師指出，50歲以上男人前列腺肥大發生率約50%。本報資料照片

每年11月是國際男性健康月（Movember），希望各界關注男性健康，而男性即使身體出現病痛，仍因傳統男性需要維持堅強形象而延後或拒絕就醫。台大醫師指出，年過50有半數以上男性都有前列腺肥大問題，若延誤就醫，可能導致膀胱退化，進而影響腎功能，因此掌握治療時機相當重要。

男性罹患前列腺癌、睪丸癌、憂鬱症、排尿障礙等疾病，往往因為「好面子」而諱疾忌醫，導致病情加劇。每年11月是國際男性健康月，便是希望藉此提高社會對於男性疾病的認知，鼓勵男性「勇敢求助」。

「家族中若有前列腺肥大病史、肥胖男性，就屬於前列腺肥大高風險族群。」台大醫院泌尿部主任闕士傑表示，50歲以上的男性約有一半有前列腺肥大的問題，且發生率隨著年紀增長而逐年上升，由於前列腺肥大初期症狀可能只有輕微頻尿，患者容易輕忽，延誤就醫，中後期可能引發夜尿、排尿障礙等症狀，除嚴重影響生活品質外，也可能引發身體和心理等延伸問題。

據統計，50歲以上的男性中，僅3成主動接受前列腺肥大治療，部分男性更擔心治療後出現長期併發症，因而拒絕治療。闕士傑說，延誤治療可能導致膀胱退化，進而影響腎功能，千萬不要諱疾忌醫，勿拖延夜尿、頻尿、排尿緩慢、滴尿等症狀；建議中老年男性定期接受PSA指數檢測，早發現、早治療。

前列腺肥大的傳統治療，分別為藥物治療和手術治療。闕士傑指出，前列腺肥大是每一位男性都需要注意的自然老化現象，藥物治療能使患者改善排尿不順暢的症狀，但也可能出現頭暈、姿勢性低血壓、女乳症或勃起障礙等副作用。

闕士傑表示，當藥物無法妥善控制病情，必須考慮手術治療，傳統手術以雙極電燒刮除手術或雷射剜除術為主，雖可以快速有效改善患者排尿困難，但術後恢復期需要2至3個月，且術後可能引起併發症，1至3%性功能障礙、40至60%有逆行性射精等副作用；目前也有新型的微創手術，透過拉緊的方式增加尿道內腔管徑。但仍建議民眾及早走入診間，諮詢醫師尋找適合自己的治療方式，找回良好生活品質，維持健康人生。

微創手術 醫師 腎功能 頻尿 老化

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