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影／砂石棧場轉型資源循環處理廠 營建廢棄物回收為可用資源

攝影中心／ 記者陳正興／新北即時報導
新北市五股區俊曜工程有限公司大型機具將大批營建廢棄物分解壓小，工作人員在一旁進行分解、分類。記者陳正興／攝影
新北市五股區俊曜工程有限公司大型機具將大批營建廢棄物分解壓小，工作人員在一旁進行分解、分類。記者陳正興／攝影

循環署與地方環保局合作，透過納管登記為簡易分類場，並輔導分類場合法轉型為資源循環處理廠。透過專業的技術分選，其製成的資源化產品，可回收再利用物料。

下午前往新北市五股區俊曜工程有限公司進行參觀，分享「砂石棧場」轉型為「資源循環處理廠」的成功案例，介紹如何將營建廢棄物從分選、再製，成為資源化產品，取代天然粒料的使用，轉廢棄物為資源，建立營建資源循環。

環境部循環署長賴瑩瑩表示，希望藉由俊曜公司轉型成功案例做示範，未來將持續推動營建產出物分流及強化產源管理，由中央攜手地方合作，將全國類似的砂石棧場，透過納管及輔導轉型，並將廢棄物轉製為有用資源，讓資源適材適所重新投入營建工程中使用，促進資源循環再利用。

新北市五股區俊曜工程有限公司進行參透過專業的技術分選，其營建廢棄物製成的資源化產品。記者陳正興／攝影
新北市五股區俊曜工程有限公司進行參透過專業的技術分選，其營建廢棄物製成的資源化產品。記者陳正興／攝影
新北市五股區俊曜工程有限公司透過人力與機器，將營建廢棄物分類。記者陳正興／攝影
新北市五股區俊曜工程有限公司透過人力與機器，將營建廢棄物分類。記者陳正興／攝影
環境部循環署長賴瑩瑩（右）下午前往新北市五股區俊曜工程有限公司進行參訪，希望透過納管登記為簡易分類場，並輔導分類場合法轉型為資源循環處理廠。透過專業的技術分選，其製成的資源化產品，可回收再利用物料。記者陳正興／攝影
環境部循環署長賴瑩瑩（右）下午前往新北市五股區俊曜工程有限公司進行參訪，希望透過納管登記為簡易分類場，並輔導分類場合法轉型為資源循環處理廠。透過專業的技術分選，其製成的資源化產品，可回收再利用物料。記者陳正興／攝影

廢棄物 砂石 新北

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