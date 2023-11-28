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影／砂石棧場轉型資源循環處理廠 營建廢棄物回收為可用資源
循環署與地方環保局合作，透過納管登記為簡易分類場，並輔導分類場合法轉型為資源循環處理廠。透過專業的技術分選，其製成的資源化產品，可回收再利用物料。
下午前往新北市五股區俊曜工程有限公司進行參觀，分享「砂石棧場」轉型為「資源循環處理廠」的成功案例，介紹如何將營建廢棄物從分選、再製，成為資源化產品，取代天然粒料的使用，轉廢棄物為資源，建立營建資源循環。
環境部循環署長賴瑩瑩表示，希望藉由俊曜公司轉型成功案例做示範，未來將持續推動營建產出物分流及強化產源管理，由中央攜手地方合作，將全國類似的砂石棧場，透過納管及輔導轉型，並將廢棄物轉製為有用資源，讓資源適材適所重新投入營建工程中使用，促進資源循環再利用。
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