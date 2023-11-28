年奪6000命！大腸癌發生率位居癌症第二 國健署：陽性不追蹤罹癌率增3成

衛福部111年死因統計，有超過6000人因大腸癌而死亡，國健署110年最新癌症登記資料顯示，大腸癌雖脫離癌王，發生率仍位居第二名，年增1萬6238人。國健署副署長魏璽倫表示，糞便潛血檢查中，每2位陽性個案，1人有大腸息肉，每20人就有1人大腸癌，但未追蹤大腸鏡檢查，罹癌風險將增加3成，籲50至74歲民眾每2年1次進行一次篩檢。

根據國健署統計，近9成大腸癌發生於50歲以上民眾，發生率隨年齡增加而升高，男性發生率為女性的1.5倍。但大腸癌是可預防的癌症之一，第0-1期的早期癌症易治癒，且5年存活率達9成以上，但第4期大腸癌存活率則剩不到2成。由於早期大腸癌無症狀，可透過定期篩檢提早發現，並及早確診治療。

65歲的林先生身為大腸癌患者，他表示，自己平常有運動習慣，飲食上也算得上清淡，50歲開始接受2年1次的免費大腸癌篩檢，新冠疫情期間中斷但今年8月就驗出陽性，接受大腸鏡檢查追蹤發現，大腸內有2顆息肉，切片化驗結果為惡性，確診第一期大腸癌。

林先生目前術後第2個月恢復狀況良好，原先預計與太太「騎單車環島」，但因為9月開刀，尚不適合大量運動，11月已先完成與太太的開車環島，預計下個月繼續完成單車環島計畫。

魏璽倫說，研究顯示，糞便潛血篩檢陽性者，罹患大腸癌風險較一般族群高20至30倍，若超過6個月未做大腸鏡確診，罹癌風險會增加30%，如果一直未做進一步確診，大腸癌死亡風險將增加64%，因此提醒篩檢結果為陽性時，應進一步接受大腸鏡檢查，才能確保腸道的健康。

國健署長吳昭軍提醒，目前有提供50至74歲民眾每2年1次免費定量免疫法糞便潛血檢查，國健署、健保署與醫療院所合作啟動「主動追陽」模式，針對大腸癌、口腔癌、子宮頸癌、乳癌及肺癌5項癌別「疑似異常個案」主動向民眾進行健康指導及說明後續檢查相關注意事項。

民眾若收到篩檢異常的結果，無須驚慌，只要遵循醫囑回到醫療院所進行進一步檢查，就可以及早處置；並配合後續追蹤、治療，將可降低癌症所帶來的威脅、減少對個人及家庭的衝擊。