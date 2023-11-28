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九成患者50歲以上！腸癌篩檢陽性勿延誤 沒做大腸鏡檢查死亡風險增6成

中央社／ 台北28日電
大腸癌是10大癌症發生排名第2，男性大腸癌發生率為女性的1.5倍。研究證實定期篩檢可降低晚期癌症發生率與死亡率，陽性者遲遲未進一步大腸鏡檢查，死亡風險恐增6成。本報資料照片
大腸癌是10大癌症發生排名第2，男性大腸癌發生率為女性的1.5倍。研究證實定期篩檢可降低晚期癌症發生率與死亡率，陽性者遲遲未進一步大腸鏡檢查，死亡風險恐增6成。本報資料照片

大腸癌是10大癌症發生排名第2，男性大腸癌發生率為女性的1.5倍。研究證實定期篩檢可降低晚期癌症發生率與死亡率，陽性者遲遲未進一步大腸鏡檢查，死亡風險恐增6成。

根據衛生福利部統計，大腸癌是110年10大癌症發生排名第2，新診斷大腸癌人數多達1萬6238人，換句話說，台灣每32分22秒就有1人罹患大腸癌，其中9成為50歲以上民眾；大腸癌的死亡率也不容小覷，111年10大癌症死亡排名第3，年奪6853條寶貴性命。

國民健康署癌症防治組長林莉茹說，大腸癌篩檢可減少29%晚期大腸癌發生率，降低35%死亡率，其中糞便潛血檢查檢體採集容易，檢查前不需飲食控制，但陽性追蹤一定不能少，根據統計，糞便潛血檢查結果為陽性者，每2人就有1人有大腸息肉，每20人就有1人為大腸癌。

林莉茹提醒，陽性者超過6個月未做大腸鏡檢查診斷確診，罹癌風險增加30%。大腸癌是可預防的癌症之一，政府補助50至74歲民眾每2年1次糞便潛血檢查，當檢查結果為陽性、接受大腸鏡診斷確診，當個案是大腸癌第0期、第1期，早期患者容易治癒，5年存活率都超過9成。

中央健康保險署與國健署今年6月起合作推動「全民健保癌症治療品質改善計畫」，開啟「主動追陽」模式，5項癌症篩檢結果為疑似異常個案，主動向民眾進行健康指導及說明後續檢查相關注意事項，並協助依民眾就醫意願妥適安排，完成進一步就醫診斷。

台灣消化系醫學會秘書長邱瀚模提醒，篩檢結果為陽性者，如果一直未做進一步確診，大腸癌死亡風險將增加64%，一念之間，幾乎就足以決定未來生與死，雖然早期大腸癌容易治療，但第4期大腸癌存活率卻剩不到2成，降低大腸癌死亡率的關鍵，5成以上來自篩檢。

預防重於治療，國健署提醒，除了定期篩檢，民眾應該保持良好生活習慣，避免如牛、豬等紅肉攝取，每天攝取超過50克加工肉品或100克紅肉，會增加17%至18%罹患大腸癌的風險；規律運動也不可少，研究顯示，21%至25%的大腸癌可歸因於身體活動不足。

大腸癌 癌症治療 死亡率 大腸鏡檢查

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