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明年春節前恐再現護照申辦潮 領務局提醒提早辦理

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
中華民國護照。圖／本報資料照片
中華民國護照。圖／本報資料照片

疫情過後，民眾出現出國潮，申辦護照的數量大增，不過外交部領事事務局指出，目前護照申辦熱潮雖已見趨緩，但認為明年年初春節前可能再現人潮，提醒國人如規劃於明年年初申換護照，可提早在今年年底前至領事事務局或外交部四個辦事處辦理，以避免須費時久候。

領事事務局指出，民眾可採下列3種方式以節省時間，包括上網使用「個人申辦護照網路填表及預約系統」填表、上傳數位照片及預約申辦日期及時段，再依約送件；首次申辦護照的民眾可以就近到各地戶所透過「一站式服務」方式送件；申請人如果沒辦法親自辦理，也可以委託符合資格之親屬、同事、同學，或透過旅行社協助代為送件。

領事事務局也特別提醒國人，在出國前務必檢查護照是否還有6個月以上效期，以避免到機場後無法登機，造成時間與金錢的損失。

護照 外交部 春節

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