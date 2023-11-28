勤洗手！38歲印尼男感染阿米巴原蟲 發燒、腹痛2天

38歲印尼籍男移工來台多年，疑衛生習慣不佳，連2日出現腹痛、後背痛、發燒症狀，到衛生福利部豐原醫院就醫，診斷為阿米巴原蟲感染造成的「肝膿瘍」，立即通報疾管署，安排經皮穿肝膽道攝影及引流術放置引流管與抗生素藥物治療，康復出院。

豐原醫院肝膽腸胃科醫師陳育佐表示，該名印尼籍患者來台已5年，半年內沒有返國，初步排除母國感染。

陳育佐指出，阿米巴原蟲的感染又稱為阿米巴病(ameobiasis)，主要感染發病的器官在腸胃道，尤其大腸受到痢疾阿米巴原蟲感染，會有不同臨床表徵出現，從無症狀的帶原者、慢性輕微腹瀉，到爆發性的痢疾都有可能。阿米巴痢疾目前我國列為法定傳染病。

阿米巴原蟲感染後也可能穿透腸壁，進入血液或淋巴循環而造成肝膿瘍、肺膿瘍、腦膿瘍或皮膚膿瘍等腸道外的感染，陳育佐說，這次個案就造成肝膿瘍較嚴重的例子，所幸經住院治療20多天後，已順利出院，持續門診追蹤、服藥控制。

由於阿米巴原蟲感染主要經由糞口途徑傳播，吃入受糞便污染的水或未煮熟的食物，集中在熱帶、亞熱帶地區無乾淨水源等狀況有較高的感染機會。

防止感染預防方法，陳育佐建議，飲用水應澈底煮沸，外出旅遊建議喝瓶裝水、食物充分煮熟，勿吃生冷或疑似遭污染的食物，最重要是維持個人良好衛生，養成飯前、便後及接觸食物前正確洗手習慣，注重居家環境衛生。

若是出現腹瀉、糞便中帶黏液及血絲、腹痛、間歇性下痢、噁心、嘔吐及發燒等症狀，務必及早就醫。