北橫山客單車重機秋冬輕旅行 桃市府推3路線走遊新體驗

進入秋冬季楓葉變紅季節，桃園市府風景管理處新近推出知性北橫登山健走一日遊、挑戰巴陵北橫單車一日遊及森林原鄉重機北橫二日遊輕旅行，風管處長廖育儀今天上午表示，為鼓勵登山客、自行車友、重機車友秋冬前往復興區走遊北橫，欣賞體驗復興山區秋冬不一樣的景緻。

市府風管處新推薦的北橫秋冬輕旅行，瞄準登山客、自行車友、重機車族群，提供桃園後山短程遊憩新行程，分是，「知性北橫登山健走一日遊」，建議登山客可驅車前往北橫遊客中心、蝙蝠洞探秘、巴陵鐵塔（上巴陵） 、三龜戲水（三光、爺亨、巴陵）各景點健行漫步，中午在上巴陵用餐，再走訪巴陵遊客中心、巴陵古道，最後抵達羅浮溫泉泡湯，身心舒壓。

「挑戰巴陵北橫單車一日遊」，建議自行車友，騎上風火輪踩踏遊北橫遊客中心、大溪老茶廠、中途至北橫之星補給、中午至下巴陵用餐，之後可單車走遊巴陵遊客中心、巴陵隧道，其間也可單車挑戰上巴陵觀景台、北台灣海拔最高的便利超商、巴陵鐵塔等景點，最後至羅浮溫泉泡湯，一日自行車暢遊欣賞山色。

「森林原鄉重機北橫二日遊」，建議重機車友輕鬆北橫跑山道，自北橫遊客中心啟點，前往台七線9.2公里的樂灣基地補充能量（此處仿美式鄉村的用餐拍照場景）、至羅浮溫泉泡腳，走訪義興吊橋之後，車友可分A、B路線，A線從巴陵遊客中心（巴陵古道）、至上巴陵觀景台、巴陵鐵塔、夜宿上巴陵，隔日前往拉拉山國家森林遊樂區；B線走巴陵遊客中心（巴陵古道）、至桃宜分界點四稜，夜宿宜蘭明池國家森林遊樂區，隔日走遊國家風景區後，自宜蘭返程，體驗北橫跑山小旅行。