雲林橙鄉柳丁減產利潤低 今年柳丁節主打健康飲品

雲林古坑是柳丁主產地，年產量占全國3成，不過今年3月開花結果期受乾旱、缺水影響減收約1成，農民說即使價格因物以稀為貴而微幅拉升，但人力、肥料成本高，直言「沒比盛產時好」，為鼓勵國人品嘗柳丁，加上因應食用習慣改變，鄉公所柳丁節主打「柳丁飲」，12月2、3日在古坑綠色隧道教大家如何健康喝。

古坑鄉柳丁種植面積達1032公頃，每年11中旬進入採果期，農民吳南頤在麻園村種植約7分地，今年3、4月開花結果期正需要水分時，卻遇到乾旱缺水，以致花開的不完全、授粉也不完整，結果率不佳，進而影響到產況，約減收4成。

吳南頤表示，以自己為例，大盤收購的產地價每台斤13元左右，雖然有比去年同期每台斤12元左右高出一些，但人工、有機質肥料齊漲，成本其實很高，因此就算價格上漲，事實上換算總收入仍不及盛產時；另，林姓農民栽種6分地，果樹都是超過30年的老欉，往年正常可收成3萬5000台斤，今年也同樣受到影響，減收約1萬台斤，目前產地價每台斤約15元。

古坑具日照充足、溫差大及土壤肥沃的優質條件，因此柳丁果實特色是皮薄、汁多、甜度高且香氣濃郁，外界譽為「橙鄉」，也是台灣的福氣果；不過古坑鄉長林慧如觀察到，許多孩子有便秘問題，加上懶得動手吃水果，她把以往重於行銷果品的柳丁節改頭換面，力推「古坑飲」，以學子試飲活動打頭陣，佳評如潮，下月初將在綠色隧道大草坪擴大舉辦。