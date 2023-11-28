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進入高風險時節！雲林雞蛋場爆禽流感 撲殺逾1.5萬隻雞

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
禽流感疫情蠢動，防檢署呼籲，國內養禽業者務必提高警覺嚴加防範。消毒示意圖。圖 / 防檢署提供
禽流感疫情蠢動，防檢署呼籲，國內養禽業者務必提高警覺嚴加防範。消毒示意圖。圖 / 防檢署提供

農業部動植物防疫檢疫署今表示，雲林縣古坑鄉1處蛋雞場主動通報確診H5N1亞型高病原性禽流感，依標準作業程序，由雲林縣動植物防疫所撲殺逾1.5萬隻42周齡蛋雞，並督導業者完成場區清潔及消毒工作。根據統計，今年迄今卻恩及撲殺禽流感禽場案例共計46例。

防檢署指出，國際高病原性禽流感疫情持續增溫，近1週，美洲新增30場禽場案例、歐洲新增23場禽場案例，我國候鳥路徑上游國家日本2蛋雞場也確診高病原性禽流感案例，且該國近期已發現20例候（野）鳥高病原性禽流感案例，加上目前來台度冬候鳥持續增加，防疫風險不容小覷。

根據統計，我國今年迄今確診及撲殺禽流感禽場案例計46例，包含陸禽39場、鴨3場、鵝2場、水陸禽混養2場。

防檢署表示，透過候鳥遷徙，目前在全球各洲發生多起高病原性禽流感案例，我國候鳥路徑上游國家日本的禽場及候鳥監測，皆發現禽流感案例，且國內又有H5N1亞型高病原性禽流感禽場案例，「顯示已進入禽流感高風險時節」。

防檢署呼籲，國內養禽業者務必提高警覺嚴加防範，立即落實場內防鳥設施、禽場進出管制及消毒等生物安全措施，防範疫情發生及傳播的風險。

禽流感 確診 風險 雲林 農業部

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