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下肢冰冷疼痛、傷口難癒合 醫查出周邊動脈阻塞

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
亞洲大學附屬醫院心臟外科主任劉殷佐說，只要發現有周邊動脈阻塞情形，透過藥物或手術治療都能改善症。圖／亞洲大學附屬醫院提供
亞洲大學附屬醫院心臟外科主任劉殷佐說，只要發現有周邊動脈阻塞情形，透過藥物或手術治療都能改善症。圖／亞洲大學附屬醫院提供

75歲男性抱怨每次出門「走沒幾步腳就痛」，日前在家時又因腳抽痛跌倒受傷，結果傷口潰爛難癒合，就醫檢查結果竟是「周邊動脈阻塞」，所幸醫師以氣球擴張術為他打通血管，病情好轉。醫師建議，長者如發現下肢冰冷、疼痛或膚色蒼白發紫等徵兆，務必儘速就醫以免釀成大禍。

亞洲大學附屬醫院心臟外科主任劉殷佐說，周邊動脈阻塞泛指股動脈以下的血管病變，起因多為隨著年紀增長，人體的血管內壁逐漸堆積脂肪斑塊，導致血管變得狹窄、硬化，使得肢體末端血流供應量不足，因而出現腳麻、疼痛跛行等症狀，但長輩們常誤以為是體力退化而忽略，結果延誤治療導致血管阻塞更加嚴重，甚至因小傷口不斷潰爛而被迫截肢。

他說，患者有三高病史，平時都穩定追蹤服藥，但走路時常感覺沒力和疼痛，所以常待在家裡很少外出，最近氣溫陡降，他更抱怨小腿總是冷冰冰、皮膚乾巴巴。

劉殷佐說，門診時先透過非侵入性的「踝肱血壓比」（ABI檢測），比較腳踝與手部血壓的差異，結果ABI指數為0.83，低於正常值（0.9~1.3)，搭配血管超音波影像檢查後，證實左腿周邊動脈阻塞，於是建議採用「血管腔內氣球擴張術」治療，順利打通左腳阻塞血管後，下肢冰冷狀況大幅改善。

他說，患有周邊動脈血管疾病的患者多半沒有明顯症狀，初期下肢疼痛也經常被認為是退化性關節炎，往往會選擇吃止痛消炎藥應急，只不過隨著病程進展，患者走一段路後，腿部肌肉開始出現缺血、疼痛的現象，休息一段時間又會恢復正常，此為「間歇性跛行」的徵兆。一旦錯過黃金治療時間，有可能造成腿部缺血發黑，嚴重者可能會面臨截肢。

劉殷佐說，只要發現有周邊動脈阻塞情形，透過藥物或手術治療都能改善症狀，找回良好生活品質，尤其高風險族群如年長者、三高或有抽菸習慣者，一旦出現有下肢疼痛跛行、冰冷以及膚色蒼白或發紫等情形，都應盡快安排檢查，避免延誤病情。

患者 醫師

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