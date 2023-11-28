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陸7病原齊發 老人幼兒非必要勿前往

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
大陸呼吸道疾病盛行，疾管署呼籲老人、幼兒非必要勿前往。圖為準備搭機前往上海的旅客，於候機室時已配戴口罩。記者黃仲明／攝影
大陸呼吸道疾病盛行，疾管署呼籲老人、幼兒非必要勿前往。圖為準備搭機前往上海的旅客，於候機室時已配戴口罩。記者黃仲明／攝影

大陸北方呼吸道疾病盛行，患者塞爆各家醫院，當地正流行流感、黴漿菌、腺病毒、呼吸道融合病毒（ＲＳＶ）等七種病原體，衛福部疾管署副署長羅一鈞昨就表示，隨著氣溫逐漸下降，預估大陸整體疫情將持續上升，醫療量能吃緊，提醒免疫力較弱的老人、幼兒，如非必要，勿前往中國大陸。

大陸公布疫調資訊顯示，一至四歲幼童多為感染流感、鼻病毒，五至十四歲族群則以流感、黴漿菌、腺病毒為主；十五至五十九歲為流感、鼻病毒、新冠病毒；六十歲以上為流感、人類間質肺炎病毒及非新冠的普通冠狀病毒。

羅一鈞表示，大陸此波疫情屬多年齡層、多病原體的流行疫情，以致醫療量能吃緊，出現「掛號難、看診慢」等就醫窘境；老人、幼兒為免疫力較弱族群，建議這兩大類國人，最近非必要勿前往大陸，若在當地生病，不易就醫，恐延誤病情。他強烈建議國人如欲前往大陸，務必先打過流感、新冠等疫苗，到當地應做好個人防疫，勤洗手、戴口罩，避免感染。

外界推測，春節期間，因兩岸交通往返頻繁，恐造成國內一波疫情，羅一鈞表示，疾管署已密切監控，將視大陸疫情走向，於春節期間機動調整防疫措施。

林口長庚兒童感染科教授級主治醫師黃玉成表示，目前台灣同樣爆發流感、副流感、新冠及腺病毒、鼻病毒、呼吸道融合病毒等感染，雖然感染人數曲線並未出現「高山型」高峰，卻為「丘陵型」、「小山型」，緩步上升。

「生病的人進出公共場所時，一定要戴口罩。」黃玉成說，避免傳播病毒，生病的人應在家休息，盡量不要至人多場所；一般民眾進入封閉空間或人潮擁擠、公共場所時，最好還是戴口罩，如有呼吸道症狀，盡速就醫治療。

流感 疫情 口罩

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