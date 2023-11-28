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排名暴跌又缺工 桃機需智慧化

聯合報／ 記者周彥妤黃仲明／台北報導
桃機國際排名溜滑梯 製表／周彥妤
桃機國際排名溜滑梯 製表／周彥妤

近四年來，台灣桃園國際機場在英國ＳＫＹＴＲＡＸ中的排名連連失利，今年暴跌至第八十二名。學者建議應取經標竿機場力求改善，並在缺工潮海嘯下，徹底實現「智慧機場」概念，才有望於第三航廈正式啟用後谷底翻新。

放眼鄰國機場，疫情期間排名穩定，更展現新氣象，令各國旅客為之驚艷。備受國際旅客推崇的新加坡樟宜機場，跳脫機場框架，附屬設施「星耀樟宜」結合寬敞景觀，打造多功能複合商場，堪稱樣樣俱全。

日本的羽田機場為了因應二○二○東京奧運，不僅擴大工程，也規畫興建大型綜合商業設施–東京羽田機場花園。

南韓首爾仁川國際機場今年新闢跑道竣工後，在旅客輸送能力端，將會成全球第三大機場，還在航站內設立整形診所，展現「整形觀光」大國實力。

世新大學觀光學系副教授陳家瑜表示，鄰近標竿機場不斷力求進步，例如羽田機場今年一月開放直通第三航廈的東京羽田機場花園，綜合商業設施一應俱全；為因應人口結構老化，羽田締造無障礙友善空間，旅客在秤重行李也不必提起，直接推上即可，可見小細節照顧周到。

陳家瑜還以今年重奪第一名的新加坡樟宜機場為例，疫後重新定位，除了是機場，也是商場、會議中心，更是新加坡一般居民休閒之地，完全跳脫運輸功能格局，創造更多主體，整合出充分的休閒廊帶，表現亮眼。曼谷機場則以免稅商店吸引各國旅客「朝聖」，桃機不妨效法強化，促進經濟活絡。

長榮大學航空管理學系教授黃泰林指出，疫後全球掀起缺工潮，機場或航空公司人力大幅不足，桃機目前多為人工操作，因此更需實現「智慧機場」概念，才能在有限人力下，透過智慧設施或服務提高服務水準。桃機也應向鄰國的樟宜機場、仁川機場等標竿機場取經。

旅客粘小姐表示，雖然今年桃園機場的評比只得到第八十二名，但依照她過去的經驗來說，桃機的設施基本上都是好的；若要認真分析，即為一航廈太過老舊，機場園區內太多工程同時進行，且二航廈伴手禮大街有一間商店的店員服務態度不好。

羽田機場 東京奧運

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