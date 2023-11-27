奇美與安南醫院最新研究 Omega-3可改善憂鬱失眠等長新冠症狀

台南市立安南醫院研究團隊及奇美醫院精神科醫師謝光煬、劉亭慧，年初開始比較感染新冠肺炎前6個月有服用Omega-3 脂肪酸和沒服用患者，持續半年研究發現Omega-3顯著降低一年內新冠引發長期精神症狀風險，憂鬱、焦慮和失眠的風險都有顯著的降低。

系列研究成果，月中獲精神醫學及神經免疫領域頂尖期刊「大腦，行為和免疫」（BBI）在最新一期中刊登。研究指出Omega-3在新冠肺炎各階段都能展現對免疫、炎症、氧化壓力和神經免疫影響。還發現不僅能降低促炎細胞激素，還能改變下丘腦-垂體-腎上腺軸，有效改善情緒和神經認知障礙。

為驗證治療理論，研究人員使用「TriNetX全球健康數據庫」，以完整的臨床、實驗室、診斷和治療數據比較感染新冠前6個月內，有服用Omega-3的16954名患者和沒有服用者的16954名對照者，發現Omega-3顯著降低長期精神症狀風險。

安南醫院研究副院長蘇冠賓表示，新冠近４年全球已步入後疫情時代。新型新冠致死率與重症案例雖下降，但疲憊、腦霧、頭痛、失眠、憂鬱、焦慮等長新冠（long COVID）症狀不僅困擾康復者，更對心理健康構成嚴重影響，成為全球醫界一大挑戰。

蘇冠賓說，憂鬱、焦慮、睡眠障礙不只是大腦疾病，更是影響全身系統的慢性發炎，「發炎理論」是重要的致病假設，慢性低階發炎也被證實是許多慢性疾病的重要危險因子。

世界衛生組織估計全球高達七成人口曾感染新冠，其中五分之一出現因病毒感染的慢性發炎、急性發炎後無法清除炎症組織、重複施打疫苗所誘發延續性發炎，或發炎作用在神經、骨骼、關節、心血管、代謝等「生理上的舊傷」、作用在中樞敏感化大腦神經迴路等長新冠症候群。

蘇冠賓表示，這場疫情「將是發炎理論在醫學史上最大規模的臨床觀察和研究主題！」而這場大規模危機也讓安南醫院憂鬱症中心研究團隊找上「深海的珍寶Omega-3」。

他說，Omega-3可說是對抗心血管疾病的老朋友，已被發現能調節免疫系統，降低炎症反應。研究第一作者劉亭慧在短時間內，整理出嚴謹完整文獻、資料分析、論文寫作，並很快被頂尖期刊採用。團隊已開始規畫多中心臨床試驗，研究Omega-3對長新冠效用。

「Omega-3已不只是營養補充品」，蘇冠賓表示，這項研究不僅為長新冠後遺症開啟治療新篇章，也為醫學研究帶來新希望方向。期待進一步研究和臨床實驗，Omega-3不久能成為擊敗長新冠後遺症關鍵武器。

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