嘉基醫院首例肝臟移植 61歲男珍惜「新肝寶貝」

61歲從事劇場搭設的陳姓男子，長期在北部工作，2年前肝硬化，今年初腎功能惡化洗腎、須接受肝臟移植；等待半年順利完成移植，為嘉義基督教醫院首例肝臟移植，陳男感恩珍惜「新肝寶貝」。

陳男恢復狀況良好，即將出院，嘉基今天特別在陳男生日舉行「新肝新生」記者會，祝福身體1天比1天健康，人生愈來愈美好，陳男也感謝醫護人員視病如親的照護與關心。

嘉基一般外科醫師張介瑋致詞表示，從事劇場設計搭設的陳男，長期在北部工作，因患有高血壓、糖尿病，身體每況愈下，便返鄉休養，2年前因噁心、上腹痛、解黑便等症狀到嘉基急診，經診斷為肝硬化合併食道靜脈曲張及出血，先以藥物控制治療。

不料，陳男今年初檢查發現腎功能惡化，開始洗腎，又出現反覆腹水、腸胃道出血、肝昏迷現象，建議接受肝臟移植，今年4月於器官捐贈中心登入等待適合的肝。

張介瑋指出，陳男於10月中旬終於等到配對成功的肝，即進行移植手術，從取肝到手術完成，歷經10個小時，成為嘉基首例肝臟移植手術，術後也經團隊悉心照護，終於可以出院。

嘉基院長姚維仁表示，雲嘉南地區每年有很多民眾會因肝癌、肝硬化至嘉基就醫，許多因肝硬化相關併發症、猛爆性肝炎病人也都會轉送至嘉基治療，歷經多年努力經驗累積，組成肝臟移植團隊。

姚維仁指出，嘉基邀請國內肝臟移植權威中山醫學大學附設醫院副院長陳堯俐協助訓練，肝臟移植團隊成員參與過多次移植手術，嘉基於今年9月獲衛福部許可，可進行肝臟移植手術，首例肝臟移植手術的成功，未來將可造福更多患者。

陳男感謝嘉基醫護人員在住院期間照護與關心，也感恩妻子陪伴，未來一定會很珍惜「新肝寶貝」。