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政府幫你付20萬 國健署籲2族群一生至少篩1次

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
吳昭軍表示，C型肝炎的治癒率高達98%，而治療所需的藥物費用20萬元，由健保給付。圖／國健署提供
吳昭軍表示，C型肝炎的治癒率高達98%，而治療所需的藥物費用20萬元，由健保給付。圖／國健署提供

世界衛生組織（WHO）立下2030年消除C肝計畫，台灣目標提前於2025年完成。為此，衛福部國健署提供45至79歲民眾終身一次B、C型肝炎篩檢。國健署長吳昭軍表示，C肝治癒率高達98%，治療藥物費用20萬元，由健保給付，鼓勵民眾早篩、早發現、早治療，減少肝炎病程所帶來的身體損傷。

吳昭軍表示，國健署持續研議推出醫療院所補助措施，以提升醫療院所及專科醫師的參與意願，增加民眾接受篩檢的可近性。消滅C肝計畫不只是照護國民健康，也呼應WHO於2030年消除病毒性肝炎目標。台灣宣示提早於2025年消除C型肝炎，透過民眾、醫療團隊與政府的共同努力，期取得WHO消除C肝認證，突顯台灣於公共衛生管理上之國際地位。

吳昭軍說，為配合國家消除C型肝炎政策，應避免生活中的危險因子，及早篩檢以了解自己的健康狀況，如發現為C型肝炎患者，應配合治療，有98%的機會可以治癒。

C型肝炎防治三步驟：

第一步：避免接觸危險因子，例如穿耳洞、刺青工具等需充分消毒滅菌，避免不必要的輸血、打針、針灸、刺青、穿耳洞等行為；養成良好個人衛生習慣，不與別人共用針具、刮鬍刀、牙刷、指甲剪；不從事無保護的性行為。

第二步：及早篩檢，一生至少接受1次B、C型肝炎篩檢。

第三部：配合治療，如篩檢陽性者及早就醫，定期追蹤及治療。

國健署自民國100年起提供篩檢服務，45至79歲接受B、C型肝炎篩檢，目前累計達533萬人。吳昭軍表示，C型肝炎的治癒率高達98%，而治療所需的藥物費用20萬元，由健保給付。早篩早發現，以利及早治療，可減少肝炎病程所帶來的身體損傷，存好自己的健康本。

「目前全國約5400家醫療院所提供B、C型肝炎篩檢服務。」吳昭軍說，自111年3月1日起，放寬成人預防保健服務特約醫療院所的專科醫師都可提供服務，不限於內科或家醫科，預計3.5萬名醫師投入，民眾如果不確定自己是否接受過篩檢，可以先到醫療院所確認是否符合篩檢資格。如果知道已是C肝抗體陽性，也請配合專業建議及後續追蹤，至醫療院所進一步檢查體內有沒有C肝病毒，來確認是否需要治療。

肝炎 C肝 國健署

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