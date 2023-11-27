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露營燒炭取暖1死3傷 毒物專家曝一氧化碳中毒還要注意熱水器1危機

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
顏宗海表示，冬天一氧化碳中毒的人數明顯攀升，主要都是因為熱水器安裝在浴室內，或安裝在陽台卻又用玻璃窗圍住，無法通風。本報資料照片
顏宗海表示，冬天一氧化碳中毒的人數明顯攀升，主要都是因為熱水器安裝在浴室內，或安裝在陽台卻又用玻璃窗圍住，無法通風。本報資料照片

新竹傳出一氧化碳中毒事件，來自桃園的母女3人到新竹露營，為了取暖燒了炭盆拿進帳棚，沒想到卻釀成1死2傷的憾事。林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，一氧化碳中毒初期可能會出現頭痛、躁鬱不安等症狀，若發現有人中毒倒地，第一時間立刻保持現場通風並叫救護車。

桃園40多歲羅姓媽媽，25日帶著雙胞胎女兒到尖石鄉秀巒部落露營，入夜後山區最低溫僅9°C，一家三口原本在帳篷外用炭盆生火取暖，但因深夜天氣實在太冷，於是將炭盆拿到帳篷內燒炭取暖，下午露營區老闆才發現，3人皆吸入一氧化碳昏迷，羅母身亡，2女兒送醫搶救後恢復生命跡象。

顏宗海表示，一氧化碳中毒是因為血液中本來該給氧氣的位置，被一氧化碳占據了，而一氧化碳與紅血球結合的能力整整比氧氣「高出200倍」，只要環境內濃度過高，很容易就會導致中毒。

「一氧化碳中毒會導致全身缺氧，引發器官疾病。」顏宗海指出，「心臟系統」會因為缺氧導致心臟氧氣不足，產生心肌梗塞；而「腦部系統」也會因為缺氧導致病變，有腦中風的危險。此外也可能導致帕金森氏症、長期偏頭痛等腦損傷後遺症。

冬天寒冷，不少人在家不喜歡開窗戶通風。顏宗海表示，冬天一氧化碳中毒的人數明顯攀升，主要都是因為熱水器安裝在浴室內，或安裝在陽台卻又用玻璃窗圍住，無法通風；只要血液中一氧化碳濃度達到30%，就可能頭痛、躁鬱不安、失去判斷力，一旦濃度達80%則會立即死亡。

若遇到有人一氧化碳中毒，該如何緊急處置？顏宗海說，若有人已昏迷在地，應「立即將環境通風」，氧氣就是最好的解毒劑，接著叫救護車送醫；後續醫院治療上則會用高濃度氧氣，若有設備則採取高壓氧治療，對後續減少後遺症有所幫助。

一氧化碳中毒 露營區 頭痛

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