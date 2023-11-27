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喜迎龍年 「祥龍獻瑞賀新歲」郵票12月1日發行

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
中華郵政12月1日發行新年郵票1套2枚及小全張1張，以「祥龍獻瑞賀新歲」為設計概念，郵票面值分別為6元及13元、小全張面值15元。圖／中華郵政提供
中華郵政12月1日發行新年郵票1套2枚及小全張1張，以「祥龍獻瑞賀新歲」為設計概念，郵票面值分別為6元及13元、小全張面值15元。圖／中華郵政提供

龍年將屆，中華郵政表示，新年郵票以「祥龍獻瑞賀新歲」為設計概念，預定12月1日發行1套2枚及小全張1張，郵票面值分別為6元及13元、小全張面值15元。

中華郵政指出，面值6元郵票，以象徵尊貴、優雅的紫色祥龍，昂首迎接新年到來；面值13元郵票，氣宇軒昂的青龍，象徵氣勢非凡，祝福新年福壽雙全；小全張面值為15元，以氣勢威嚴、拔類超群的金龍，象徵新年運勢一飛衝天，鴻運高照。

中華郵政說，增添集郵樂趣，續製作新年郵票印刷全張郵品，每個售價1400元，郵品內含未裁切面值6元及13元郵票全張（20枚）各2張、小全張印刷全張（9小張）1張及證書1份，全張紙邊皆保留印製過程所標記的色標、裁切線等記號，並以專用典藏圓筒收納。

中華郵政說，將於郵票發行當日，在40處營業地點販售：台北北門郵局、故宮郵局、北投郵局、內湖郵局、南港郵局、木柵郵局、基隆愛三路郵局、板橋文化路郵局、新店郵局、樹林郵局、三重中山路郵局、淡水郵局、新莊郵局、桃園成功路郵局、中壢郵局、龍潭郵局、楊梅郵局、新竹武昌街郵局、苗栗中苗郵局、台中民權路郵局、豐原郵局、彰化中央路郵局、員林郵局、南投三和郵局、斗六西平路郵局、嘉義文化路郵局、嘉義玉山郵局、台南成功路郵局、新營郵局、佳里郵局、新興郵局、鳳山郵局、岡山郵局、屏東民生路郵局、宜蘭中山路郵局、羅東郵局、花蓮國安郵局、台東大同路郵局、馬公中正路郵局及郵政博物館。

中華郵政表示，配合郵票發行，特印製首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡各1批，提前於11月29日發售；另製作預銷首日戳低值封、套票封及小全張封，於郵票發行當日供售，可至全國各地郵局、郵政博物館選購，或至中華郵政集郵電子商城訂購。

郵局 中華郵政

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