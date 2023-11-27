天冷泡湯最舒爽！全台十大溫泉最新排名 秋冬療癒寶藏清單必收

秋冬紓壓好去處！

台灣是擁有128處溫泉區的寶島，被稱為有多樣泉質的「溫泉王國」，溫泉年代可以追溯到一至兩萬年前，從日治時期就開始積極開發，造就蘊含了悠久歷史的溫泉文化。

台灣溫泉多數屬於碳酸鹽泉，不但可以讓肌膚變得柔軟細嫩，且能賦予潤澤觸感，被譽為「大自然生成的純淨化妝水」，是非常珍貴的自然資源。



秋冬溫泉季已經來臨，泡湯不僅有助於促進血液循環，還能放鬆身心靈，《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，幫你整理出全台十大溫泉，冷冷的冬天裡，快來安排一趟泡湯紓壓之旅吧！

image source：馥森 阪治 Trio





NO.10 屏東 四重溪溫泉





2023屏東四重溪溫泉季已經登場了！四重溪溫泉自日治時期就被列為「台灣四大名湯」之一，坐擁對肌膚有益的美人湯，泉水成分為可以讓肌膚變得柔軟碳酸氫鈉泉，賦予潤澤的觸感，被譽為「大自然生成的純淨化妝水」。



每年11月舉辦的屏東四重溪溫泉季，總是吸引無數旅客前往拜訪，除了美輪美奐的12處燈飾造景，還有特別規劃的日式風情「四重溪溫泉公園」，在屏東政府建設下打造各種木造建築鳥居、石燈籠、步道小徑，到處充滿著濃濃日本溫泉小鎮氛圍，讓民眾能夠盡情體驗國境之南的溫泉聚落風情。

image source: 屏東四重溪溫泉季

NO.9 苗栗 泰安溫泉

泰安溫泉位處於苗栗縣泰安鄉的汶水溪谷，擁有大片原始林，當地的泰雅族人偶然發現這處有泉水湧出，稱為「錦水」，客家語意為「滾燙之水」，在日治時代被稱為「上島溫泉」，提供給日本警察泡湯使用。



泰安溫泉為乳白色的弱鹼性碳酸泉，無色無臭，沐浴之後能讓肌膚感覺潤滑舒爽，被認為可以養顏美容。

近年來，泰安溫泉區興建了許多各具特色的溫泉度假旅館，最出名的的「泰安觀止」每到溫泉季就經常客滿，環境清幽、設備高級，邊泡湯邊欣賞自然美景，讓人彷佛置身在世外桃源一般。

image source: 泰安觀止溫泉會館

NO.8 台北 陽明山溫泉

陽明山溫泉位於大屯火山地帶，火山作用產生豐富的地熱溫泉資源，被列為台灣四大溫泉之一。泉質以白磺泉為主，色澤為半透明乳白色，因此也有「牛奶湯」之稱。白磺泉成分中含有的硫酸鈣可以幫助加速身體代謝，促進血液循環，還能軟化肌膚上的角質層，讓皮膚潤滑有緻。



陽明山上除了有多家優質的溫泉飯店可以讓民眾泡湯，還有豐富的自然生態景觀，到了晚上更有絕美夜景可以欣賞，是北部週末快閃小旅行的好去處，「私人湯屋泡起來好放鬆」、「牛奶湯泡完皮膚真的好滑」、「老字號的溫泉都很平價」。

image source: 陽明山家新溫泉會館

NO.7 台東 知本溫泉

擁有百年歷史的台東知本溫泉有「東台第一景」美稱，特有的縱谷地形，未經人為過度開發，保留了群山奇嶺之美的生態區，是許多遊客的遊覽勝地。

知本溫泉位處知本溪的溪谷，水質屬鹼性碳酸泉，有鬆弛肌肉、舒壓解勞和養顏美容多種功能。溫泉區內頗具規模，同時擁有峽谷、瀑布、森林遊樂區等自然景觀，讓遊客來到知本泡湯，也能同時享受到被群山環繞的遼闊山林景觀。

2023台東知本溫泉季也在近日開跑，不僅有多個主題燈飾，還有浪漫的日式燈籠廊道、溫泉泡腳池，每週都會邀請台東在地歌手到廣場演出，「這裡完全可以遠離都市的塵囂」、「來過之後就想定居在台東了」、「這裡的溫泉飯店都很高級舒服」。

image source: 知本金聯世紀酒店

NO.6 台南 關子嶺溫泉

台南關子嶺溫泉被列為台灣四大溫泉區之一，溫泉區內保留了傳統的日式房舍，更擁有全球稀有的黑色溫泉「泥漿泉」，全世界僅有日本、義大利、台灣三處出現過。

關子嶺溫泉是從地層的石縫中流出，為黑濁泥狀且富含豐富礦物質，在史誌記載有 「天下第一靈泉」 之譽。泡湯方式是將沈澱在底下的泥漿敷滿全身和臉，可以讓肌膚重現紅潤光澤的Q彈活力，據傳還有消除疲勞和舒緩風濕關節炎作用。



「關子嶺溫泉風景區」不僅有多家溫泉住宿，周邊還有豐富的景點和各種美食，泡湯放鬆之餘還能到處逛逛，「泥漿溫泉泡起來好特別」、「泥泥的溫泉體驗很新鮮」、「關子嶺到處都很古色古香」。

image source: 景大渡假莊園 Joy Day Villa

NO.5 新北 烏來溫泉

新北的烏來溫泉是歷史悠久的溫泉美鄉，在泰雅語為「滾燙的溫泉水」之意，泉質是碳酸氫納泉，具有去角質和促進新陳代謝的功效，擁有讓肌膚變得柔嫩白皙的「美人湯」之譽。

烏來境內有很多家溫泉旅館，大多在南勢溪邊居多，邊泡湯還能邊看山林溪水，泡湯後趁著身體的暖意，再漫步於烏來老街上，沿著街邊品嘗傳統的泰雅美食，體驗結合溫泉和原住民文化的魅力烏來。

image source: 馥森 阪治 Trio

NO.4 台北 金山溫泉

北部除了北投、烏來和陽明山可以泡溫泉之外，位於北海岸沿岸的金山也是很不錯的選擇。金山溫泉不但有獨特的自然資源，也富含了歷史人文風味，日治時期興建的二樓洋房式溫泉招待所，奠基了金山溫泉悠久的歷史。金山溫泉屬於大屯火山群的火成岩溫泉，泉質還有目前世界上僅有11個國家擁有，十分稀有且珍貴的海底溫泉（硫磺鹽泉）。



金山一帶除了可以泡湯，還有鹿羽松牧場或金山老街等著名的觀光景點，讓北部的朋友可以和家人朋友們快速來一趟放鬆的金山泡湯之旅。

image source: 沐舍溫泉渡假酒店

NO.3 台中 谷關溫泉

台中谷關溫泉距離台中市區只有約一小時的車程，位在大甲溪河谷，被雪山山脈群山環繞，裝潢與建築仍保留日治時期的日式風格，天然的美景搭配溫泉吸引不少飯店進駐，成為台灣知名的溫泉鄉之一。谷關溫泉的泉質為弱鹼性碳酸泉，泉溫比一般溫泉水低，無色無臭，泡完之後皮膚嫩滑細緻。



谷關地區除了有珍貴的溫泉資源，還有許多觀光景點，不僅有兩座保有原始風味的「谷關吊橋」和「捎來吊橋」，還有景色怡人的八仙山森林遊樂區，讓遊客可以邊泡湯邊享受松香與竹影在溪谷高台上的芬多精。

image source: 虹夕諾雅 谷關是星野集團

NO.2 台北 北投溫泉

北投溫泉自日據時代便頗負盛名，被列為日治時期台灣四大名泉之一。最初由日本人在北投開設有藝妓、陪酒女服務的接待旅館，溫泉觀光歷史悠久。北投溫泉主要分為青磺泉、白磺泉及鐵磺泉三種，其中又以擁有「美人湯」之稱的白磺泉最為常見。青磺泉為地熱谷溫泉，色澤呈綠色而有玉泉谷之稱，全亞洲只有日本秋田縣和北投才有的泉質，可以改善皮膚病及肌肉痠痛等；新北投地區主要的溫泉屬於白磺泉，擁有乳白色的色澤帶著淡淡的硫磺味，可以舒緩疲勞，讓身體放鬆。



另外，北投除了有各種溫泉設施和日式湯屋，還有許多市定古蹟，特別保留的日式建築，讓你走在街上就像誤入日治時代，「北投到處都是懷舊的日式風格」、「在路上都能聞到濃濃的溫泉味」、「每個景點都好像在日本電影裡面」。









image source: 日勝生加賀屋國際溫泉飯店 Radium Kagaya Taipei

NO.1 宜蘭 礁溪溫泉

宜蘭的礁溪溫泉可說是全台最著名的溫泉景點之一，是少見的平地溫泉，因過去日本人在此地設立了公共澡堂及旅館奠基了礁溪商業溫泉的基礎，現今已發展成熱鬧的溫泉觀光聖地。礁溪溫泉的水質透明清澈，是中性的碳酸氫鈉泉，沒有臭味且不黏膩，因富含鈉、鎂、鈣、鉀、碳酸離子等礦物質成份，浸泡後除了能促進新陳代謝，更有能讓皮膚光滑細柔的功效，有著「美人湯」的別名。



礁溪除了是著名的溫泉鄉，每年都會舉辦的「礁溪溫泉節」也是許多遊客必訪的活動，有壯觀瀑布的五峰旗風景區、湯圍溝溫泉公園裡免費的「溫泉魚體驗」、還有夢幻落羽松秘景，讓你在宜蘭就能完全逃離城市的喧囂，沉浸在被自然景觀包圍的人間仙境裡。

image source: 礁溪老爺酒店 Hotel Royal Chiaohsi

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年11月1日至2023年11月20日，共1年。

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