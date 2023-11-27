聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南候鳥檢出H5N1 禽流感風險增
農業部防檢署昨表示，台南四草候鳥排遺檢出Ｈ5Ｎ1亞型高病原性禽流感，為今年秋冬以來首度於候鳥排遺檢出Ｈ5Ｎ1高病原性禽流感，除提醒養禽業者落實場內防鳥設施、禽場進出管制及消毒，也請各地動物防疫機關掌握轄內疫情狀況。
防檢署指出，候鳥路徑上游國的日本佐賀縣一蛋雞場，近日確診高病原性禽流感案例，且日本近期已發現廿例候（野）鳥高病原性禽流感案例，其中有赤頸鴨及尖尾鴨感染案例；這兩種鳥類為台灣冬季常見候鳥，加上目前來台度冬候鳥持續增加，防疫風險不容小覷。尤其，台灣候（野）鳥排遺已檢出H5N1亞型高病原性禽流感，顯示候鳥攜帶禽流感病毒進入台灣風險大增。
防檢署除要求養禽業者提高警覺，也請各地動物防疫機關掌握疫情、執行高風險區消毒，並輔導養禽業者落實禽場生物安全措施，防堵可能的疫情傳播。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言