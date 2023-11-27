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台南候鳥檢出H5N1 禽流感風險增

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
日本近期已發現20例候（野）鳥高病原性禽流感案例，其中有赤頸鴨及尖尾鴨感染案例，此2種鳥類為台灣冬季常見候鳥，圖為赤頸鴨示意圖。圖／高雄市茄萣區觀光發展協會提供
日本近期已發現20例候（野）鳥高病原性禽流感案例，其中有赤頸鴨及尖尾鴨感染案例，此2種鳥類為台灣冬季常見候鳥，圖為赤頸鴨示意圖。圖／高雄市茄萣區觀光發展協會提供

農業部防檢署昨表示，台南四草候鳥排遺檢出Ｈ5Ｎ1亞型高病原性禽流感，為今年秋冬以來首度於候鳥排遺檢出Ｈ5Ｎ1高病原性禽流感，除提醒養禽業者落實場內防鳥設施、禽場進出管制及消毒，也請各地動物防疫機關掌握轄內疫情狀況。

防檢署指出，候鳥路徑上游國的日本佐賀縣一蛋雞場，近日確診高病原性禽流感案例，且日本近期已發現廿例候（野）鳥高病原性禽流感案例，其中有赤頸鴨及尖尾鴨感染案例；這兩種鳥類為台灣冬季常見候鳥，加上目前來台度冬候鳥持續增加，防疫風險不容小覷。尤其，台灣候（野）鳥排遺已檢出H5N1亞型高病原性禽流感，顯示候鳥攜帶禽流感病毒進入台灣風險大增。

防檢署除要求養禽業者提高警覺，也請各地動物防疫機關掌握疫情、執行高風險區消毒，並輔導養禽業者落實禽場生物安全措施，防堵可能的疫情傳播。

禽流感 疫情 風險

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