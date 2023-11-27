不孕症擴大補助 醫盼40歲以上再放寬

台灣出生率全球倒數，衛福部國健署前年七月實施「擴大不孕症治療（試管嬰兒）補助方案」，迄今年九月中旬補助七萬九◯九一對夫婦、有一萬三二五七位新生兒誕生。明年規畫廿六億元經費辦理，但專家認為四十歲以上補助次數被砍半為三次，不少人出現憂鬱症狀，建議政府仍給予六次補助，並補貼捐卵營養費，降低當事人身心及經濟壓力。

四十五歲以下不孕夫妻其中一方具中華民國國籍即可申請不孕症治療補助，其中四十歲以下補助六次治療費用，四十歲以上補助三次。台北生殖醫學中心副院長王瑞生表示，年齡愈大受孕成功率愈低，補助次數砍半，壓力沉重。

國健署婦幼健康組簡任技正陳麗娟表示，補助方案首要考量對媽媽的身體負擔，另參酌亞洲各國法規後，才訂出四十歲以上補助三次的規範，希望有計畫生育的家庭以「適齡生育」為目標。

根據統計，四十歲以上申請補助族群約占三成，其中六成做滿三次試管嬰兒，但成功率偏低，王瑞生表示，一般嘗試到第四次時都會想採「捐卵方式」，藉此提高成功受孕的機率，希望國健署適度補貼捐卵營養等相關費用。

國內不孕症治療權威醫師李茂盛也持相同意見，他說，女性年逾四十五歲，自然懷孕、人工生殖成功率偏低，若能使用他人捐卵就可提高成功率，希望政府補足這方面需求，將錢花在刀口上。

「試管嬰兒之父」台北生殖中心創辦人曾啟瑞表示，使用捐卵是不孕症夫妻最後希望，目前不孕症夫妻可合法使用其他女性所捐贈的健康卵子，但政府並未補助，光是給予捐贈者營養費就近十萬元，對一般家庭的負擔不小。