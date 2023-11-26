三明治世代成立協會助實現理想退休 打造「好好退休」教科書

台灣預計在2025年邁入超高齡社會，今年更是戰後嬰兒潮退休元年，預估10年內將有278萬人陸續退休，畢業於成大護理系的簡鈺珊和一群「三明治世代」，共同成立「台灣好好退休協會」，協助會員制訂和實現理想的退休計畫，確保老後有安全穩定的生活和財務規劃。

台灣好好退休協會發起人簡鈺珊常被問到，「為何這麼年輕，卻要成立一個專責規劃退休生活的協會？」，她說，自己和其他夥伴都是上有老、下有小的「三明治世代」，希望長輩好好退休，夾在中間的世代才會輕鬆。

簡鈺珊說，人生有2次退休，分別是從職場和人生退休。在升學考試時，我們有考古題可以練習，但退休件事卻得自己摸索，希望協會能成為民眾的「退休教科書」，協助會員制訂和實現理想的退休計畫，確保老後擁有安全穩定的生活和財務規劃，包含安養信託、意定監護、預立醫療決策、遺囑書寫、遺贈稅法、照顧計劃書、居住安排、住宅改造、長照資源盤點等講座及諮詢等。

台灣健身運動醫學推廣協會理事長陳俊忠指出，毫無準備的退休老人有「三不安」，包括憂鬱、失落、空虛、價值感低落的心理不安；醫療費支出增加、財務掌握能力、長壽風險的經濟不安；活動量降低、健康風險增加的健康不安。

立法委員陳靜敏說，退休要準備「老五老」，分別為老身（身體養好）、老伴（帶伴侶出門，不要天天在家）、老友、老屋和老本；理財規劃專家陳穎重則建議，可規劃醫療、退休、長照等3個專款帳戶，以因應各種退休情境。

現代人愈來愈不避諱談生死，殯葬業者、「單程旅行社」社長郭憲鴻表示，其實前往諮詢「身後事」的不見得是老人，3-40歲民眾可能因為生病，或身邊有人離開；5-60歲可能還身體健康，但想要預先規劃自己的後事；也有7-80歲的民眾前往諮詢。

郭憲鴻提到，愈來愈多長輩侃侃而談死亡，倒是子女接不住，一時之間不知道如何接受，導致很多長者對「身後事」有滿腹想法，但家人卻不知道，且死亡來得突然，有時來不及思考告別的內容，建議整理醫療、殯葬、財務、法律、心靈等五大行李，依照保密性與達成度，整理出待辦清單。