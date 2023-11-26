一張圖看天氣！東北季風接力凍到周六 這日冷空氣最強僅剩15度

中央氣象署表示，今晚可能發布中南部濃霧特報。本周兩波東北季風影響，首波落在周二，各地低溫約16度；周三前，僅東部零星雨；周四起迎接另波相對強勁東北季風，因伴隨水氣較多，桃園以北、東部局部短暫雨，北台灣高溫約20度，降幅較周四差距約5至7度，周五也是冷空氣最強時刻。

中央氣象署下午發布大雨特報，受東北季風影響，今天基隆北海岸、宜蘭山區，有局部大雨發生機率，預估影響至今晚。

中央氣象署預報員葉致均指出，本周兩波東北季風影響，首波落在周二，僅短暫影響一日，預估屆時溫度變化不大，而是反應在風力可能增強。北部、東部高溫23至26度，中南部28至29度，早晚因輻射冷卻影響，各地低溫16至18度。

他說，周三是本周相對溫暖一天，東半部地區高溫25至26度、西半部高溫27至29度。

葉致均說，周四後，迎接另一波東北季風，這波冷空氣伴隨水氣較多，北台灣高溫明顯下降。北台灣周五高溫約20度，相比周四降幅5至7度，低溫則無太大變化，僅15至18度。預估這波東北季風影響至周六，周日短暫回溫。

降雨型態方面，明天大台北地區零星降雨，西半部地區以多雲到晴為主；整體而言，周三前，水氣少，僅東半部地區有零星雨勢。