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重機聚集交通部 爭取開放大型重機上高速公路

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
中華民國大型重型機車經營同業全國促進會、台灣機車路權促進會等路權團體，今天舉行「國道安全，還我路權－ 我們要一條安全回家的路」活動，並邀集大批重機騎士前往交通部陳情，提出「開放大型重型機車行駛高速公路」等訴求。記者胡經周／攝影
中華民國大型重型機車經營同業全國促進會、台灣機車路權促進會等路權團體，今天舉行「國道安全，還我路權－ 我們要一條安全回家的路」活動，並邀集大批重機騎士前往交通部陳情，提出「開放大型重型機車行駛高速公路」等訴求。記者胡經周／攝影

中華民國大型重型機車經營同業全國促進會、台灣機車路權促進會等路權團體，今天舉行「國道安全，還我路權－ 我們要一條安全回家的路」活動，並邀集大批重機騎士前往交通部陳情，提出「開放大型重型機車行駛高速公路」等訴求。

重機團體表示，台灣機車用路人不論是白牌機車或是大型紅、黃牌重機，皆受到政府的政策性打壓與歧視，大型重機通行國道的法規早在數年前皆已通過，然而就因中央與地方的打壓而使得重機無法依法通行國道，而大型重機的倡議團體多年來也不斷強調多數大型重型機車應可自由選擇要停放於機車或汽車停車格，只要不越線即無影響交通之問題，但交通部及各地方政府卻仍基於打壓重機之出發點而拒絕我們提議。而白牌機車更是長期受到內側禁行機車道與強制兩段式左轉的荼毒，讓我們始終無法有一條安全回家的路。

因此重機團體提出三項訴求，包括1、立即依法開放大型重型機車行駛高速公路；2、開放大型重型機車得停放機車格；3、廢除道路安全規則第99條有關內側車道禁行機車及強制兩段式左轉。

中華民國大型重型機車經營同業全國促進會、台灣機車路權促進會等路權團體，今天舉行「國道安全，還我路權－ 我們要一條安全回家的路」活動，並邀集大批重機騎士前往交通部陳情，提出「開放大型重型機車行駛高速公路」等訴求。記者胡經周／攝影
中華民國大型重型機車經營同業全國促進會、台灣機車路權促進會等路權團體，今天舉行「國道安全，還我路權－ 我們要一條安全回家的路」活動，並邀集大批重機騎士前往交通部陳情，提出「開放大型重型機車行駛高速公路」等訴求。記者胡經周／攝影
中華民國大型重型機車經營同業全國促進會、台灣機車路權促進會等路權團體，今天舉行「國道安全，還我路權－ 我們要一條安全回家的路」活動，並邀集大批重機騎士前往交通部陳情，提出「開放大型重型機車行駛高速公路」等訴求。記者胡經周／攝影
中華民國大型重型機車經營同業全國促進會、台灣機車路權促進會等路權團體，今天舉行「國道安全，還我路權－ 我們要一條安全回家的路」活動，並邀集大批重機騎士前往交通部陳情，提出「開放大型重型機車行駛高速公路」等訴求。記者胡經周／攝影
中華民國大型重型機車經營同業全國促進會、台灣機車路權促進會等路權團體，今天舉行「國道安全，還我路權－ 我們要一條安全回家的路」活動，大批重機騎士拿著「國道=安全 還我路權」字牌表達訴求。記者胡經周／攝影
中華民國大型重型機車經營同業全國促進會、台灣機車路權促進會等路權團體，今天舉行「國道安全，還我路權－ 我們要一條安全回家的路」活動，大批重機騎士拿著「國道=安全 還我路權」字牌表達訴求。記者胡經周／攝影

重機 路權 國道

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