花蓮外海規模5.4地震 氣象署：隱沒板塊造成 還有規模3至4餘震

今天中午12時31分在花蓮縣外海發芮氏規模5.4有感地震，地震深度22.4公里，最大震度2級，半個台灣有感。氣象署說，這起地震是10月24日規模6.2地震的餘震，預估未來還會有規模3至4的地震。

這起地震對北台灣有明顯感受，雖然台北震度不大，但不少民眾覺得搖晃。氣象署表示，該地震有比較長周期的能量，傳遞到台北的時候，對比較高樓的比重會比較顯著，因為高樓層對於長周期的訊號會有共振的效應，因此傳到台北時，高樓層民眾會有特別顯著的感覺。

氣象署表示，這起地震主要成因與菲律賓海板塊隱沒有關係。菲律賓海板塊在台灣東部向北隱沒到歐亞板塊底下，地震位置在南澳海盆，因為深度夠深，隱沒板塊的過程中，有斷裂或能量釋放，所造成的。

氣象署表示，1973年至今，所有規模大於6.0的地震，其分布範圍，地震深度都顯示與隱沒板塊有很大關聯性，隱沒板塊向北隱沒，整個板塊都是可以發生地震的脆性地塊；地震分布及隱沒板塊均有愈往北愈深的趨勢，所以這起地震跟隱沒板塊有很大關聯性。

氣象署說，跟今年10月24日規模6.2的地震比較，震央位置幾乎在同一個位置，地震深度僅差約9公里，很顯然是類似機制的地震序列，因此研判10月24日地震是主震，今天這起地震是餘震。從發生位置來看，兩者相當接近，地震對台灣的震度造成感受的趨勢可以看到，能量集中在宜蘭、台北，不管是主震還是餘震都有一樣趨勢，位置也相近，再者發生時間也沒有相距很遠，推斷今天這起是前面地震的餘震。

氣象署針對宜蘭縣發布災防告警訊息。氣象署說，地震發生25秒後，氣象署就發布國家級警報，發布的範圍在宜蘭縣，如果推算震波抵達宜蘭的時間，和發布警報的時間相減，大約可以有10秒的應變時間。