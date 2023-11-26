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營養午餐液蛋禁令逾2個月 公會怒：別忘蛋商蛋農也有選票

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台北市蛋商公會表示，盡管天氣轉涼有助於提升雞蛋買氣，但本周蛋價仍維持產地價每台斤38.5元、批發價每台斤48元。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片
台北市蛋商公會表示，盡管天氣轉涼有助於提升雞蛋買氣，但本周蛋價仍維持產地價每台斤38.5元、批發價每台斤48元。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片

本土雞蛋買氣差，蛋價連3波降價共降7元，台北市蛋商公會理事長林天來今表示，天氣逐漸轉冷有助提升買氣，因此本周蛋價仍維持產地價每台斤38.5元、批發價每台斤48元，但仍對雙北等禁止液蛋縣市喊話，一味禁止沒有意義，只會打擊國產蛋，讓產業界愈多人不滿，「別忘蛋商蛋農也有選票」，盼12月液蛋能順利解禁。

根據農業部最新雞蛋產銷資訊平台顯示，目前投入生產蛋雞共3370萬隻，日產蛋量已回升至12萬箱（每箱約200顆），已回到國人每日需求量，農業部也從11月14日起暫緩雞蛋進口，滾動庫存雞蛋將以國產蛋為主。

林天來表示，進口雞蛋食安風波已逐漸消除，但對本土蛋的影響仍存在，盡管天氣轉冷，雞蛋買氣有回升，但並未完全提升，加上雙北等縣市仍持續禁止營養午餐使用液蛋，不僅讓液蛋供應廠商苦不堪言、團膳業者無液蛋可用，更打擊消費者信心。

林天來表示，現今市面上的本土雞蛋品質優良，但部分縣市政府仍一味禁止液蛋，一點意義也沒有，只會打擊國產蛋，對本土雞蛋造成嚴重衝擊。

林天來指出，液蛋禁令已逾2個月，愈來愈多產業人士心生不滿，「別忘蛋商、蛋農也有選票」，盼12月液蛋能順利解禁，否則國產雞蛋產業將「整組壞光光」。

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