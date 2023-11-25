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婦女團體1125全台連線反暴力　關注人口販運、性侵防治

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國際蘭馨交流協會台北場活動也與鐵路警察局刑警大隊合作，於台北車站宣導婦幼人身安全。圖／國際蘭馨交流協會提供
國際蘭馨交流協會台北場活動也與鐵路警察局刑警大隊合作，於台北車站宣導婦幼人身安全。圖／國際蘭馨交流協會提供

國際蘭馨交流協會今（11/25）召集全台43個分會，以「1125國際終止婦女受暴日－攜手反暴力，你我不缺席！」為宣導主軸，於全台八個地區同步舉辦反暴力宣導活動，於國際終止婦女受暴日與國際一起呼籲大眾，防治各種形式暴力問題。

國際蘭馨交流協會台北市會、女力會等團體今舉行反暴力宣導活動，宣導大眾關注性侵害防治、兒少保護、人口販運等，期許透過呼籲達成預防效果。

國際蘭馨交流協會台北場活動也與鐵路警察局刑警大隊合作，於台北車站宣導婦幼人身安全，包括建立友善搭乘空間環境，如建立夜間等候專區、車廂及公共場所被害求助按鈕緊急聯繫，一起維護旅運安全。

協辦單位、交通部台灣鐵路管理局台北站科長鄭士維呼籲，面對家暴、性侵、性騷、跟騷等需勇於拒絕並尋求適當的協助，及早預防避免悲劇發生。

活動也於全台連線並同步舉行遊行踩街，台北場從台北車站西一門沿東三門至天成飯店，舉牌並呼籲「攜手反暴力，你我不缺席」、「113一通，關懷馬上通」、「終止職場及家庭暴力」、「制止人口販賣」等宣導口號，呼籲民眾更重視家暴、人口販運等問題。

國際蘭馨交流協會世界總會Soroptimist International（SI）1921年成立於美國加州奧克蘭，總部設立於英國劍橋，為聯合國承認的INGO國際非政府組織婦女服務社團，轄下共設有五大聯盟，全球會員人數近6.6萬人，遍布118個國家。

國際蘭馨交流協會長期關懷弱勢婦女與女孩，並持續推廣夢想活動，包括「蘭馨愛・讓夢想起飛」國立大學清寒女學生助學方案，資助家境清寒、成績優異女大生繼續就學；「夢想它，實現它：女青年事業支援」講座活動，則鼓勵女青年藉由學習榜樣，立定志向。國際蘭馨交流協會長期深入社區，盼透過教育，翻轉女性的生活與未來。

夢想 台北車站 家暴

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