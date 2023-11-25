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新竹人運動不足有這3大原因 高虹安邀民眾線上健走

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府今天前進遠東巨城噴水池廣場邀集各式宣導攤位及安排表演活動，持續推廣健走運動。圖／竹市府提供
新竹市政府今天前進遠東巨城噴水池廣場邀集各式宣導攤位及安排表演活動，持續推廣健走運動。圖／竹市府提供

依教育部體育署2022年運動現況調查發現，新竹市民眾運動不足的3大原因包括「沒有時間」、「工作太累」及「懶得運動」。竹市府衛生局最近推出線上健走7000步活動，12月4日起完成指定任務，再加碼送限量雨傘，鼓勵民眾參與促進身體健康。

市長高虹安說，新竹人可能因工作忙碌等緣故運動量不足，相關報告也提及不論是否有運動習慣，最有可能從事的運動項目前三項為「散步／走路／健走」、「慢跑」及「爬山」，市府近年積極舉辦各項實體及線上運動，鼓勵民眾養成規律運動好習慣。

新竹市衛生局今年首度攜手遠東巨城及SOGO新竹店，推出「新竹運動購，健康HAPPY GO」線上健走活動，活動開跑至今已超過2500人參與，共累積超過1千萬步，盼藉此活動激勵更多人走出家門，每天走路多一點、健康多一點。

市府今天也前進遠東巨城噴水池廣場邀集各式宣導攤位及安排表演活動，持續推廣健走並加碼提供好禮，民眾只要於12月4日至12月11日期間，當日完成7000步上傳，同時加上遠東巨城及SOGO新竹店不限消費金額發票一張，即送1支雨傘，限量5000份，兌完為止。

衛生局長陳厚全說，今天活動除推廣健走外，同時邀請到新竹市智障福利協進會、昀昀舞集等表演團體，讓民眾可以放慢腳步欣賞精彩的演出，同時可至宣導攤位了解均衡營養的概念及拒絕毒品。詳情可上衛生局官網查詢https://reurl.cc/L6gYOX

新竹市政府今天前進遠東巨城噴水池廣場邀集各式宣導攤位及安排表演活動，邀請民眾參與。圖／竹市府提供
新竹市政府今天前進遠東巨城噴水池廣場邀集各式宣導攤位及安排表演活動，邀請民眾參與。圖／竹市府提供

運動 衛生局 新竹

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