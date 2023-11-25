宜蘭冬山河親水公園蓋摩天輪？議員：能解決平日遊客少

宜蘭五結鄉冬山河親水公園是國際童玩節主要場地，每年夏天吸引超過40萬遊客前往，其他時間較為冷清，縣議員提議設置摩天輪增加平時人流；縣府工商旅遊處表示，曾評估設置摩天輪的可能性，但因景觀爭議擱置，議員既有此提議，會尋求府內外共識評估推動。

冬山河親水公園位於五結鄉協和村冬山河北岸，1994年落成，是宜蘭國際童玩節的主要活動場地，今年童玩節吸引超過45萬人次入園；工旅處統計，疫情前2019年親水公園整年有66萬2525人次入園，其中51萬1160人次集中在童玩節的44天，其他10個多月只有15萬人左右。

縣議員孫湯玉惠日前議會質詢時表示，冬山河親水公園除了童玩節，其他時間形同閒置，非常可惜，何不換個思考方式，在園區內設置摩天輪，遊客可以在高空一覽生態綠洲、五十二甲溼地等景色，每天都能有收入、人潮，周邊的旅宿業者與商家也能受惠。

工旅處長李東儒回應，2012年工旅處曾評估在親水公園北側設置摩天輪，可360度環景觀賞蘭陽平原美景。根據當時全台各地摩天輪的建置、維運成本，以及親水公園周邊旅遊人潮推估，財務成本效益可行；另一方面，環保問題如景觀、天際線等存在疑慮，未能達成共識，只能將此案擱置。

孫湯玉惠認為，不是大面積的設施，對環境與景觀破壞程度有限，盼縣府重新審慎評估；協和村長黃鐙山說，親水公園平日冷冷清清，若能建摩天輪，還能和規畫中的溫泉泡腳湯屋結合，帶動周邊觀光人潮，「非常歡迎」。

李東儒表示，工旅處基於促進觀光的立場也願意推動，接下來會尋求縣府內各單位如財稅、主計、水資、環保等局處，以及府外地方人士、環保團體等相關團體的意見，如能在先前擱置的景觀等爭議上取得共識，就能進一步推動。