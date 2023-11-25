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中南部注意了 高屏空氣品質恐達紅色警示

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
根據監測，今天北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖為「良好」等級；中部空品區及金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級，高屏空品區短時間可能達紅色警示等級。圖／取自空氣品質監測網
根據監測，今天北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖為「良好」等級；中部空品區及金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級，高屏空品區短時間可能達紅色警示等級。圖／取自空氣品質監測網

根據環境部空氣品質監測網顯示，今日受到東北季風影響，環境風場為東北風，迎風面擴散條件良好，中南部位於下風處，汙染物易累積。根據今日上午的監測結果，竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖為「良好」等級；北部、中部空品區及金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

環境部表示，依監測資料及氣象署25日10時氣象資料顯示：25日受東北季風影響，環境風場為東北風，竹苗以北位於迎風面，擴散條件良好，中南部位於下風處，汙染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；彰化至雲嘉南沿海地區因風速增強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。

根據監測，北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖為「良好」等級；中部空品區及金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級，高屏空品區短時間可能達紅色警示等級。

環境部說，今天至28日環境風場為東北風，迎風面擴散條件轉佳，中南部位於下風處，汙染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升，28日東北風可能挾帶微量境外汙染物移入影響台灣，影響情況視上游濃度累積而有所變化；29日至30日環境風場為東北東風至偏東風，西半部位於背風側，擴散條件轉差，汙染物易累積。

東北風 馬祖 環境部

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