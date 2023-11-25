北市5年來營造業重大職災達69件 議員曝死亡率高達91%

台北巿自民國107年至112年9月底，發生9804件違反職業安全案件，其中營造業7439件占75.8%最多。議員汪志冰發現，發生工安事件，往往非死即傷殘，其中北市5年多來營造業已有69件重大職災案，死亡計有63人，罹災死亡率高達91%，質疑勞工的安全衛生教育訓練不足。北市勞動局坦言，未實施安衛教育偏高的原因是工人流動率高。

台北巿今年10月，短短1個月內，發生2件工地勞工墜落死亡事件，據汪志冰統計，重大職安事件，107年起，台北巿共發生101件、死亡人數85人、傷者22人，罹災樣態以墜落計43件排名第一，其中營造業69件占重大職災68%，死亡人數、死亡率均高，名列各行業榜首，竟有22件沒對勞工安排安全衛生教育訓練。

汪志冰說，營造業罹災死亡率達91%，甚至有知名的工程公司連續2年發生4起不幸死亡事件。為避免憾事發生，台北巿勞動局應針對高風險營造業，除了事前審查之外，應強制要求業者每年定期舉辦安全教育訓練核備，對屢犯業者祭出嚴查嚴罰，以維護工作者生命安全及權益，減少重大職災發生。

依職業安全衛生法第32條、職業安全衛生教育訓練規則第17及19條規定，營造業勞工須受6小時安全衛生教育訓練，每3年再接受3小時教育訓練，汪志冰也批評，部分業者視法律於無物，漠視勞工生命安全，連最基本的保障都沒有，有的甚至脫產逃避賠償，對痛失至親的罹災家屬情何以堪。

北市勞動局長高寶華表示，勞工教育訓練非常重要，營造業常常生死一瞬間，發生職災第一名是墜落，第二是感電，針對預防墜落，業者會提供安全措施例如套環，但在高空作業移動時，常因強大，移動到隔壁時，只有一秒鍾沒有扣，就會掉下去，也有業者沒有提供安全措施，造成嚴重傷亡。

北市勞檢處長梁蒼淇指出，雇主依法須先對新進勞工安排3至6小時教育訓練，未實施偏高的原因是流動率高。尤其這幾年因營造業缺工，以及中南部大量的科技廠房興建，勞工往中南部工作，以致台北市很多是新進勞工，雇主沒有施以教育訓練。

梁蒼淇指出，台北市105年首創職安卡，以解決流動性勞工職安問題，推出後中央也仿效推出台灣職安卡。勞工教育訓練，從107年到現在已經在改善中，北市除了積極要求辦教育訓練，還推出「1小時護1生」，若發現工地勞工意識不足時，會去現場給予1小時的教育訓練。至於大型營造公司一再發生職災，勞動局說，只要發生2件以上重大職災，就會被列管1年，每半個月去檢查1次。