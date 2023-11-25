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交通部修法！ 癲癇、失智等疾病複檢未過恐註銷駕照 最快明年上路

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
過去曾發生癲癇發作導致車禍事故。示意圖。記者李文德／翻攝
過去曾發生癲癇發作導致車禍事故。示意圖。記者李文德／翻攝

隨著駕駛癲癇發作導致車禍事故頻傳，交通部研擬修法，與衛福部、勞動部、銓敘部等單位介接就醫、保險等資料，主動找出癲癇、失智症、視覺障礙症等高風險駕駛於1、2個月內複檢，若被判定不適合開車將註銷駕照，近期已提報至行政院進行法制作業，送立法院修法通過後，最快明年上路。

交通部2020年有限度開放癲癇患者報考機車、普通小型車駕駛執照，需檢具3個月內由合格醫療院所神經內科、神經外科等醫師開出近2年以上未發作診斷證明書；且發照日起每滿2年要換發一次，須於駕照有效期限屆滿前後1個月內，檢具近3個月內診斷書。

患有失智症或是開車途中疑似癲癇發作出車禍的情況時有所聞，台中市今年2月就發生休旅車衝撞行人嚴重車禍，駕駛自稱突癲癇發作失去意識。台南市今年6月也發生駕駛疑似癲癇發作，不僅追撞前方車輛，也撞上周邊11輛機車。

交通部今年7月預告增訂「道路交通管理處罰條例」第92條之2，明定公路主管機關可與衛福部、勞動部、銓敘部、國防部、農委會透過資料介接，從就醫、申領保險和失能補助資料查核駕駛是否有視覺功能障礙、失智症、癲癇等影響行車安全疾病，進一步要求其複檢，未通過者需註銷駕照。

交通部公共運輸與監理司表示，先前已與相關團體開會達成共識，並通過部內法規會審議通過，已提送至行政院，後續還有相關程序，將加速辦理。

公路局指出，納入癲癇、失智症、視覺障礙症主要是考量對行車安全影響較大，目前就暫時只針對這3部分，因公路機關介接取得個資需要有法源依據，因此增訂「道路交通管理處罰條例」第92條之2，可依法取得相關資料找出高風險駕駛，目前送至行政院進行法制作業中。

公路局也說，先前與相關醫事、身障團體等相關團體討論過，他們都非常贊成並表示希望參與。至於介接後的判定高風險駕駛的標準，主要是看駕駛人是否有領有失能給付，像是雙眼失明給付、單眼失明給付等，針對較明確的風險就會通知駕駛人來做檢測。

公路局表示，針對檢測機構為公路機關指定場所還是任意醫療院所，以及檢測判定需註銷駕照標準，待法規通過後，相關細節還會再討論，仍會有一段準備期。

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