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千萬富翁是你嗎？9-10月統一發票開獎了 千萬特別獎「72054514」

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千萬富翁是你嗎？9-10月統一發票開獎了 千萬特別獎「72054514」

聯合新聞網／ 記者陳儷方／台北報導
財政部開出最新一期2023年9～10月統一發票中獎號碼。圖／本報系資料照片
財政部開出最新一期2023年9～10月統一發票中獎號碼。圖／本報系資料照片

今（112）年9-10月期統一發票獎今天電視直播開獎。本期千萬特別獎獎號為「72054514」。獎金200萬元的特獎號碼為「92488868」。頭獎（20萬元）3組分別為「98111935」、「57355279」、「74926745」。

二獎（4萬元）與頭獎末7碼相同；三獎（1萬元）與頭獎末6碼相同；四獎（4000元）與頭獎末5碼相同；五獎（1000元）與頭獎末4碼相同；六獎（200元）與頭獎末3碼相同。

雲端發票專屬獎則有四類獎項，包括100萬元獎30組、2000元獎1萬6000組、800元獎10萬組，以及500元獎165萬組，雲端發票專屬獎公布在財政部稅務入口網站。

財政部賦稅署提醒，112年9-10月期統一發票中獎領獎期間為112年12月6日至113年3月5日，中獎人記得在期限內前往指定兌獎據點領獎；使用載具儲存雲端發票（會員載具需於開獎前完成歸戶），且於領獎前未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎App」設定領獎帳戶兌領全部獎項，並可免繳印花稅；領獎時印出電子發票證明聯或消費時索取電子發票證明聯，只能透過該兌獎App兌領五獎、六獎、雲端發票專屬800元獎及500元獎。

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