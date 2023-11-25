失智照顧-家人篇／忘記沒關係 失智嬤變粉紅戰士

失智症因為是腦部受損疾病，生病後會變成什麼樣難以預測，病人也常常在同一天有時很正常、有時又陷入混亂與妄想中。加上病程長，每個階段都有不同的照顧技巧。這些特質，讓失智照顧很棘手。

今日報導將帶您看見，全家族的歡樂陪伴，如何讓老奶奶的失智近二十年來成功維持在輕症；也帶您理解失智照顧者的孤獨。

失智症10大警訊 製表／元氣中心

2023退休力論壇

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數位版看這裡 不掉進照顧黑色旋渦

什麼叫做「照顧失智者需要幽默與創意」？當失智者因妄想指控家人偷東西；當失智者比小嬰兒更黏人，二十四小時都要跟著你，身為照顧者的你要如何思考、怎麼回應，才不至於掉進照顧的黑色旋渦？進數位版看專家建議。

在「邀阿公阿嬤拍Ｂ級殭屍片」這部失智紀錄片中，趕走殭屍的五位金剛戰士，因為太窮只能共用一條變身腰帶，繫在紅戰士腰間。此為金剛戰士變身前。圖／徐紫柔提供

「如果我早一點看見這部片就好了。」七十多歲的女士在映後走到徐紫柔面前說，她曾是失智症父親的照顧者，面對失序與錯亂的父親，她總是硬碰硬，用說理約束的方式回應，她感嘆：「原來有不一樣的照顧方式。」

徐紫柔是紀錄片「邀阿公阿嬤拍Ｂ級殭屍片」的導演，這部片的主角是她九十七歲的失智外婆蔡鍾景妹。幾年前，徐紫柔邀請家人和鄰居成為她的演員，拍攝「記憶戰隊」三部曲放在YouTube上，故事描述被殭屍偷走記憶的社區，在平均年齡七十幾歲的金剛戰士挺身而出後，化解危機。拍攝過程成為紀錄片「邀阿公阿嬤拍Ｂ級殭屍片」。

蔡鍾景妹是金剛戰士中法力最強的粉紅戰士，她因為失智症短期記憶喪失，導致拍攝過程就像電影副標題｜「光是記得就很忙了」，常逗得在場的人哈哈大笑，也使得簡單的畫面要花好幾倍的時間才拍得完。

蔡鍾景妹被診斷失智症快二十幾年了，但是因為家人的陪伴（例如拍片），一直維持在輕症。徐紫柔說，外婆的主要照顧者是大舅蔡瑞洲，大舅很幽默，面對失智症沒有悲苦，常常逗得外婆很開心。

例如外婆開始忘記名字時，蔡瑞洲就幫她取綽號「妳是中壢一朵花啊」，有次又忘，蔡瑞洲就說：「妳叫阿龜（龜象徵長壽），我是妳兒子小龜。」有次對戲，奶奶一直將「這不是我的地盤」說成「這不是我的地基」，蔡瑞洲在旁邊說：「這麼在乎地基喔，是土地婆嗎？」外婆就笑了，在場的人一直笑，徐紫柔的媽媽還笑到流淚。這些年，全家就在這樣的氣氛下陪伴著外婆。

在他的時空陪玩一下

徐紫柔一直到這幾年，因為拍片接觸到更多失智症組織及照顧服務員，才知道面對失智者，展現「忘記沒關係」的態度，不用講道理，展現幽默感開開玩笑，在他的時空中陪他玩一下，是很好的應對方式。「居服員跟我說，照顧失智需要創意腦袋，我就想：這不就是我們家嗎？」

撕掉失智症的標籤，積極認識與討論、及早治療，享受和輕症失智家人日常的每一刻，是徐紫柔想透這部片說的。

台北榮民總醫院老年精神科主任蔡佳芬認為，影片以輕鬆的方式談討論失智症，有助於降低社會對失智症的汙名化。「但失智症有很多面向、病程很長，照顧現場多數是慘烈的，尤其是一個人的照顧者。」這些影片對照她看見的失智照顧現場，她認為有三個啟示。

首先，照顧失智者，需要團隊，就像打擊殭屍需要一群金剛戰士，照顧失智也很難獨力完成，外婆能維持輕症那麼久，是因為整個家族的陪伴，甚至鄰居、社區都扮演了積極角色。

第二，失智照顧，需要創意與幽默感，才能走得遠。最後，就像金剛戰士資源不足得共用變身腰帶，家屬在失智照顧現場也常常陪有足夠的資源與武器。大家除了從這部片看見失智者的需求，也可以試著去理解了照顧者的孤單。