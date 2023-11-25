愛肝達人站／「肚子的蛔蟲」與「肚子的精蟲」各有什麼妙用？

夫妻吵架。

老公：「我那麼了解妳，事事為妳著想，簡直就像妳肚子的蛔蟲一樣，還嫌我！」

老婆：「我肚子哪有什麼蛔蟲？倒是我有了你肚子的精蟲，現在肚子大了起來，替你傳宗接代，還東嫌西嫌！」

在以前，醫藥衛生不發達，不少人肚子內都養了或多或少的蛔蟲，大號時由肛門口跑出來，滿嚇人的。由於太普遍了，又藏居在腹中，也許因為如此，肚子的蛔蟲就變成了「知己」的代名詞。目前肚子的蛔蟲已頗為罕見，但這句成語依然流傳下來。

至於肚子的精蟲，是男性傳宗接代的秘器，不要看它像小蝌蚪一樣的形狀，頭部大大的，後面長了一條尾巴，形狀其實滿可笑的。可是沒有它就沒有中華民族五千年的歷史文化，人類早就絕種了。

不知是否由於生態環境的改變，男生產生蟲蟲危機而不能生育的比率愈來愈高。相反的，肚子的蛔蟲卻愈來愈少見。兩者都是蟲，可是意義卻大異其趣，然而「肚子的蛔蟲」的概念不僅用於人與人之間，尤其親人之間極為重要，用於醫病關係更為重要。

醫師看病要精準，要先了解病人的病情，就好像是你是他肚子的蛔蟲一樣，才能正確診斷、正確治療，也就是說，如果視病猶親，醫師要把病人當成家人或自己，反之則常會誤診，輕則延誤治療的契機，甚至影響生命，這與肚子沒有精蟲就不會有新生命一樣。

由此觀之，儘管蟲蟲是一般認為低等動物，但其背後代表的深刻意義可是非同小可，不可等閒視之。

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