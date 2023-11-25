刺網實名制 15%漁民不配合

海廢垃圾多，行政院一○九年核定「向海致敬－海岸清潔維護計畫」，明確界定全國一九九○公里海岸權管機關，讓每寸土地都有人管，截至今年十月止，已清理廿一點二萬噸海廢垃圾，然而農業部漁業署實施漁船刺網實名制，三年來覆蓋率八成五，仍有漁民覺得麻煩不願配合。

農業部漁業署主秘謬自昌坦言，覆蓋率確實仍有成長空間，部分屬於家計型的漁船，抓了魚自己吃，漁民會覺得麻煩，主要是一個網具一兩百公尺長，但依法五十公尺就要綁一個標示，因此仍在溝通當中，若違規未標示，可依照漁業法開罰三至十五萬元。

環境部昨舉行向海致敬成果論壇，行政院已核定下一期向海致敬二點○計畫，一一三至一一六年將投入近五十九億元經費，建立海岸清潔維護機制。

行政院政委吳澤成表示，之前曾因漂流木該由哪個單位清理，農業部林務局、交通部風景區管理處相互推來推去，追根究柢是因為沒有資源，因此最後由中央支持協調，由當時的環保署提出計畫，給予經費分工，讓每一寸海域土地都有人管。

環境部次長沈志修說，向海致敬計畫三年多來，海岸垃圾減少六成，過去環保團體列出的十三處台灣最髒海岸，也逐步清潔，源頭減量及去化回收將是未來工作重點。