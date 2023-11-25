最快速自駕公車 明年3月免費搭

自駕公車愈來愈夯，交通部公路局規畫國內首輛開上快速公路自駕公車，昨進行掛牌及載客測試，第一階段於台六十一線台中大安圖書館至台中港旅客服務中心平面路段行駛，共十六公里（十二公里採自駕），時速四十公里，這也是國內在開放場域中速度最快的自駕公車，明年三月免費試乘。

公路局長陳文瑞表示，台灣過去雖然有很多自駕團隊進行測試，但都是在封閉場域，此計畫是通過核准的正式公車路線，未來也會行駛至快速公路，希望最終能解決駕駛員缺工、偏鄉等公共運輸問題。

隨車工程駕駛，自駕模式時，駕駛員可放手讓系統自己運作，並透過電腦檢視路況。記者黃仲裕／攝影

公路局委託豐榮汽車客運公司辦理「智慧自駕公路實證DRTS試辦計畫」，耗資約八千萬元，試辦期程自二○二一年至二○二五年，路線從台中市大安區至彰化縣鹿港鎮，全長四十四公里，其中有七成以上為自駕。第一階段共規畫七個站，每天有七至八班，車內可容納廿二人（十五個座位、七個站位），預估每月有一千人次搭乘。

豐榮客運董事長徐弘豐表示，自駕公車耗資三千萬元打造，時速可到九十公里至一百公里不等，上路初期仍會有隨車的工程駕駛，以因應緊急情況發生。

豐榮客運也說，雖然測試期間未遇到碰撞事故，但未來若有此情形，會由隨車駕駛負責，另外，近期測試發現，該路段有較多砂石車輛，容易擋住自駕車鏡頭，因此另配有其他感測器接收紅綠燈等資訊。

螢幕即時路況，自駕公車時速可到九十公里至一百公里不等，實施自駕模式時，可透過電腦檢視路況。記者黃仲裕／攝影

公路局表示，第一階段規畫行駛於台六十一線台中市大安區至梧棲區平面路段，自駕能力達Level三以上、時速四十公里，預計明年三月開放免費試乘；第二階段延伸至彰化縣鹿港鎮，途中會行經台六十一線高架路段，自駕能力達Level四以上、時速達五十公里，現已陸續籌備申請測試事宜。

國內過去在台北、新北、桃園等八個縣市都曾進行自駕運具實驗，但國內對於自駕等級尚無明確定義，且對自駕公車也無安全指引，目前都只能以沙盒實驗為基礎推行。

交通部政務次長陳彥伯表示，未來配合自駕車發展，相關道路交通安全規則、道路交通管理處罰條例等法規都會更完備。公路局也說，車安中心已在研擬「自駕公車運行安全指引」，計畫運行期間將視自駕技術發展及配合自駕法規調適。