強闖平交道 貪方便惡習改不了

平交道不平靜，民眾闖越頻頻。台鐵最新統計，桃園中壢區德育路平交道今年9月單月遭闖越約100次，位居近期「榜首」，因火車預警系統啟動減速或煞車，沿線時常誤點，台鐵內部很傷腦筋；其餘如新竹市客雅平交道、台中烏日區登寺巷平交道，都是榜上有名熱點。

強行闖越鐵路平交道，造成平交道遮斷機（桿）遭撞。台鐵統計，2019年至2022年，全台每年平均遭撞斷150至160支，且近年亦有逐年增長趨勢；今年截至9月，累計遭撞斷近100支。據近期物價波動，每支遮斷桿要價7000元。

台鐵指出，全台平交道共418處，包括西部幹線235處、東部幹線104處、南迴線12處、一般支線43處、特種支線2處、港區支線22處。

為提升平交道防護，台鐵表示在全台418處平交道中，有257處裝設雷達掃描、54處裝設紅外線，防止列車發生意外；有些路段未裝設，是因地形、地物及因應施工影響所致。

台鐵表示，統計數據發現國人貪圖一時方便，闖越平交道現象一直未有效改善，除了造成火車誤點，更可能釀死傷；設平交道障礙物自動偵測設備只能治標，民眾自律才是正本，台鐵因無公權力，無法自行提高重罰等級，頂多向交通部提建議。

依《道路交通管理處罰條例》規定，平交道範圍包含黃色網狀線，在此超車、迴車、倒車、臨停或停車都可開罰，若闖越平交道，機車最高可罰6萬7500元、小型車7萬4500元、大型車9萬元，且都要吊扣駕照1年。

台灣鐵道暨國土規劃學會表示，台鐵立體化如高架或地下化，可減少地面人員入侵鐵道，影響鐵道安全或營運中斷，但立體化後，營運負擔也可能提升。建議若因闖越平交道造成營運損失，台鐵應積極求償，例如先投保，請保險公司代位求償，同時應量化損失金額，納入立體化評估指標。