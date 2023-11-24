郭台銘稱自己為「桶箍」 桶箍是什麼？用途、意義一次看

君悅會談昨結束後，藍白正式決裂，各自參選，鴻海集團創辦人郭台銘也發不退選聲明。不過，這場藍白郭三方的會談仍帶給民眾滿滿的話題，其中，郭台銘表示自己是以「桶箍」身分協助在野整合，讓許多民眾疑惑：「桶箍是什麼意思？」

2023-11-24 16:42