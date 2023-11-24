郭台銘稱自己為「桶箍」 桶箍是什麼？用途、意義一次看
君悅會談結束後，藍白正式決裂，各自參選，鴻海集團創辦人郭台銘也在稍早發布退選聲明。不過，這場藍白郭三方的會談仍帶給民眾滿滿的話題，其中，郭台銘表示自己是以「桶箍」身分協助在野整合，讓許多民眾疑惑「桶箍是什麼意思？」
昨（23）日君悅會談中，郭台銘稱以「桶箍」身分出席，但對於會談的走向不如預期，直言「這個劇本超過我的預期了」、「桶箍和見證人好像不一樣」。隨著藍白走向分裂，郭台銘今日下午也宣布退選。不過，就有網友在臉書社團「匿名公社」發文詢問何謂「桶箍」？並表示自己是第一次聽到這個詞。
事實上，早在十月初，韓國瑜就在臉書發文寫道：「桶箍不是一個人，人人都是桶箍，把改變的力量團結起來」，可見此詞已廣泛用於政治圈。根據《教育部臺灣閩南語常用詞辭典》，桶箍為鐵線圈或竹篾環，用來把木桶的木片箍住。由此可知，若沒有桶箍，木板就無法合在一起變成「桶」，因此桶箍被視為結合的助力，或用來指稱團結大家的人。若應用在政治圈，「桶箍者」會把各式立場的選民「箍住」，讓大家團結在一起，促進團結整合。
雖然桶箍在當今較多用於政治圈，但在過去，桶箍可以說代表了人們的「生活智慧」。根據《文化部台灣百科全書》，早期的台灣社會，處處都有桶箍的蹤跡，煮飯、洗澡、洗臉、上廁所、生小孩都需要用到，種類及用途都相當多元。此外，由於木頭會吸收、釋放氣味，因此桶箍的製作過程相當精密，也避免混用導致氣味彼此影響。
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