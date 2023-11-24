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新北耶誕城人車塞爆板橋 台鐵、捷運運量比去年增20%

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
新北歡樂耶誕城開城，湧入大批人潮前往，周邊實施交通管制。記者張曼蘋／攝影
新北歡樂耶誕城開城，湧入大批人潮前往，周邊實施交通管制。記者張曼蘋／攝影

新北歡樂耶誕城開城，湧入大批人潮前往，周邊實施交通管制。經統計，開城後3天捷運、台鐵運量較去年同期增加約13％至20%，周邊11個YouBike場站平均租借也成長超過3倍、達2440次。新北交通局表示，因應人潮車潮，啟動平假日不同管制方式，並成立應變中心及開始交通戰情室，隨時監控交通。

耶誕城去年11月11日開城，周五、六、日3天台鐵運量分別為2萬7023人次、2萬9825人次、2萬8571人次；今年11月17日開城周五、六、日3天運量為3萬0178人次、3萬3620人次、3萬2876人次。

北捷部分，捷運板橋站去年5萬0913人次、5萬7312人次、4萬1533；今年5萬2698人次、5萬9217人次、4萬8134人次。捷運府中站去年2萬8096人次、2萬7212人次、2萬0341人次；今年3萬1112人次、2萬9976人次、2萬3609人次。至於環狀線去年1萬4356人次、1萬4807人次、9688人次；今年1萬5564人次、1萬5213人次、1萬2578人次。

另YouBike部分，去年開城周邊11個場站，合計每日平均790次租借，今年開城至今每日平均租借已成長超過3倍、達2440次。交通局表示，11月17日開城當天剛營運的捷運環狀線板橋站（5號出口）每日平均138次，為一般場站2倍租借量，具紓解租借壓力效果。

交通局表示，捷運、台鐵運量較去年增加約13％至20%，已啟動平假日不同管制方式，並成立應變中心及開始交通戰情室，隨時監控交通。另各項交通設施，包括停車場滿場管理機制、大眾運輸疏運計畫、YouBike租借，均以研妥各項管制策略，並視現場狀況伺機啟動管制。

新北歡樂耶誕城每年開城，都湧入大批人潮。記者張曼蘋／攝影
新北歡樂耶誕城每年開城，都湧入大批人潮。記者張曼蘋／攝影
經統計，開城後3天捷運、台鐵運量較去年同期增加約13％至20%。記者張曼蘋／攝影
經統計，開城後3天捷運、台鐵運量較去年同期增加約13％至20%。記者張曼蘋／攝影

捷運環狀線 台鐵 YouBike 歡樂耶誕城

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