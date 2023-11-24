全國1990公里海岸有人管 三年清出21.2萬噸海廢垃圾

海廢垃圾多，行政院109年5月核定「向海致敬-海岸清潔維護計畫」，明確界定全國1990公里海岸權管機關，讓每寸土地都有人管，每寸土地都乾淨，109年至112年10月已清理21.2萬噸海廢垃圾，而現存海廢垃圾數量也減少六成；但實施漁船刺網實名制，三年來覆蓋率85%，仍有漁民覺得麻煩不願配合。

農業部漁業署主秘謬自昌表示，民國110年開始實施刺網實名制，推動至今覆蓋率85%，原本有8000多艘漁船，目前做了7000多艘，未來會逐步推動，也會進行聯合稽查，目前仍無人違規；仍有成長空間，部分屬於家計型的漁船，部分抓了自己吃的漁民，會覺得麻煩，一個網具一、兩百公尺，但依法50公尺就要綁一個標示，因此仍溝通當中，若違規未標示，可依照漁業法開罰3至15萬元。

環境部今舉行「向海致敬成果論壇」，行政院已核定下一期向海致敬2.0計畫，113至116年將投入近59億元經費，以「清理」、「減量」、 「去化」、「透明」、「教育」五個面向推動，從山到河到港到海建立海岸清潔維護機制。

行政院政委吳澤成表示，之前曾因為漂流木清理，讓農業部林務局、交通部風景區管理處彼此相互推來推去，追根究柢是因為沒有資源，因此最後由中央支持協調，由當時的環保署提出計畫給予經費分工，讓每一寸海域土地都有人管；他也提到新北八里左岸過去髒亂無人靠近，但現在成為觀光遊憩場域，後續海岸要持續維持管理，從源頭減量。

環境部次長沈志修說，向海致敬計畫建立「定期清、立即清、緊急清」機制，3年多來，海岸垃圾減少6成，從2294噸減少到940噸，過去環保團體列出13處台灣最髒海岸，也逐步清潔；另外，「源頭減量」及「去化回收」是未來工作重點；農業部漁業署目前已實施「刺網實名制」，另外「改良浮具取代保麗龍」至10月底，替換率已近9成(約16.8萬顆)；他說，漁具改良可以延長使用年限達五倍。

綠色和平和荒野保護協會在2018年執行首次台灣海岸垃圾調查，提出也點出台灣海岸海廢狀況，會持續要求政府從「海岸末端清除」及「塑膠垃圾源頭管制」兩方面下手。

綠色和平專案主任張凱婷表示，樂見政府將「向海致敬」計畫推向第5個年頭，海洋中的垃圾以一次性包裝為最大宗，因此除了肉眼看得到的海岸末端垃圾，限制「垃圾源頭」塑膠生產及使用應該納入後續的工作中，呼籲環境部應加快禁限用一次性塑膠的政策方向，並加強循環包裝等重複使用推廣，減少陸域塑膠產生是當務之急。