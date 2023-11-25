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秋冬限定焰紅美景！全台十大賞楓景點不藏私大公開

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
秋冬限定焰紅美景！全台十大賞楓景點不藏私大公開！ 圖片來源/unsplash
秋冬限定焰紅美景！全台十大賞楓景點不藏私大公開！ 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「賞楓景點」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的賞楓景點排行。

漫步在楓林中，一邊欣賞焰紅美景，一邊感受略帶涼意的秋天氣息，是許多人每年必進行的活動之一。台灣賞楓的最佳時間落在每年11月至隔年1月，備受許多攝影愛好者與賞楓人士的期待。我們本次便針對「賞楓景點」進行觀測，一起來看看台灣有哪些不用出國，就能欣賞到絕美「楓景」的「賞楓秘境」吧！


杉林溪紅楓水杉相映宛若人間仙境 網推徜徉「松廬」日式典雅氛圍中賞楓

▲ 全台TOP10賞楓景點 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 全台TOP10賞楓景點 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年網友針對「賞楓景點」相關話題討論，可以發現位於南投的「杉林溪森林生態渡假園區」最受熱議。

園區內栽培了上千棵的青楓、紫葉槭、楓香等樹種，栽種種類多元且範圍廣大，每年一入秋便呈現一片火紅，更與金黃的銀杏、水杉等植物相互襯映，總能吸引大批遊客與攝影愛好者慕名而來。

網友看到杉林溪入秋的照片後，紛紛留言盛讚道「真的很漂亮， 去了還想再去」、「那山、那雲、那樹⋯⋯寫不盡的詩情畫意。何等浪漫的美景，正是深秋的杉林溪」，更直呼簡直如同「人間仙境」。

而位於台中的「福壽山農場」也是備受討論的賞楓景點之一。園區內熱門賞楓景點位在「松廬」，該區楓樹品種為掌葉楓，以葉片精緻小巧、顏色轉化較多層次為特色。有網友指出，當「楓葉逐漸從綠轉換成黃、橙、紅、紫、五彩繽紛的楓樹林，交織出動人的絕美風景」，十分美麗動人，映著一旁古樸雅致的松廬，畫面顯得典雅清幽，彷彿來到日本，漫步在日式庭園間。

「阿里山國家森林遊樂區」的楓葉美景也受到許多網友熱議。園區內有青楓、台灣三角楓、紅榨楓等多樣樹種，也能在觀賞楓紅的同時搭乘季節性出現的「蒸汽檜木列車」，運氣好的話還能拍到楓葉與雲海、日出一同入鏡的夢幻畫面，因此每年都能吸引大批遊客前往一睹美景。

看完網友的討論後，你是否也對如此景致十分心動呢？不妨趁著楓葉季期間，規劃一場屬於自己的秋日賞楓之旅，一起體驗秋季之美吧！

原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「賞楓景點」相關討論則數。
觀測期間：2022/11/01~2023/11/08，共1年
觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、地點評論（排除抽獎文）
快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！

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