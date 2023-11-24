壯男健檢無紅字...爬山後竟心肌梗塞險死 醫曝救命關鍵

台中56歲陳姓男子因有心肌梗塞家族史，每年定期健檢，十分自豪沒有紅字，但3個月前爬山後，差點喘不過氣，近期甚至胸悶、快吸不到氣，連忙到烏日林新醫院就醫，還好被醫師李榮基及時發現，扶到急診，經檢查確定是心肌梗塞，心導管手術置放支架後救回一命。

烏日林新醫院心臟血管中心主任暨心臟血管內科醫師李榮基說，心肌梗塞高危險族群包含有心肌梗塞家族史、三高患者、抽菸、酗酒、肥胖者，以及A型人格等，建議調整生活型態，並定期檢查追蹤。如果有出現頭昏腦脹意識不清、呼吸變得短促、胸口正中心疼痛或不舒服、一直冒冷汗或是左邊肩膀及手肘、下巴、背部疼痛，必須提高警覺可能是心肌梗塞的症狀，建議盡快至急診。

陳姓男子表示，他過去偶有突發性胸痛，但因久久一次不以為意，直到近期快吸不到氣才驚覺大事不妙，就醫時已頭暈眼花，印象最深刻的醫師李榮基一看到心電圖報告，發現他的心跳每分鐘僅有50下，立即對他說「我們要馬上做心導管，如果現在放你走，明天就看不到你了！」並扶他到急診，他感謝李榮基救命之恩。

李榮基說，陳男由於心跳過慢，先置放暫時性心律調節器，解決血流動力不穩定，再進行心導管手術，發現右冠狀動脈完全阻塞，在心臟血管中心團隊的努力之下，在56分鐘內將右冠狀動脈打通，並置放一支塗藥物支架。術後陳男恢復良好，住院期間移除暫時性心律調節器，出院後只需要規律性服用藥物以及門診追蹤，現在呼吸順暢、不再胸悶，順利恢復原本的生活。